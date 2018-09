Knorr-Bremse will an die Börse

Der Münchner Traditionskonzern Knorr Bremse, Weltmarktführer für Bremssysteme, will an die Börse gehen. Das Besondere: Es werden nur Aktien aus dem Besitz der Eigentümer-Familie platziert, es wird keine Kapitalerhöhung geben. Voraussetzung ist allerdings, dass es an den Märkten ruhig bleibt.

Eigentümer-Familie will Mehrheit der Aktien behalten

Die Familie wird auch die Mehrheit behalten. Bei Anlegern gestreut wird vermutlich ein Anteil zwischen 25 und 30 Prozent. Der Börsengang könnte mit einem Erlös von geschätzt bis zu drei Milliarden Euro einer der größten in diesem Jahr werden. Davon profitiert aber nicht das Unternehmen, sondern die Familie um den Mehrheitsaktionär Heinz Hermann Thiele, der inzwischen Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates ist. Der 77-jährige Thiele regelt so die Zukunft seines Konzerns mit weltweit 29.000 Mitarbeitern und sechs Milliarden Euro Jahresumsatz.

Kein Nachfolger aus der Familie

Einen Nachfolger aus der Familie gibt es bei dem Münchener Traditionskonzern mit 100 Standorten nicht. Knorr-Bremse gilt als Weltmarktführer für Bremssysteme, wie sie für Züge und Nutzfahrzeuge gebraucht werden. Mehr als ein Drittel des Umsatzes entfällt auf das Geschäft mit Service und Ersatzteilen, was dabei hilft, Nachfragedellen abzufedern.