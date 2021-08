Knaus Tabbert: Aktienplus dank Camping-Boom

Mit einem Satz um 6 Prozent nach oben überraschte der Wohnmobilhersteller aus Jandelsbrunn im Kreis Freyung-Grafenau den Markt. Das Unternehmen, das seit einem Jahr an der Börse ist, kündigte Investitionen in sein Wachstum an.

20 Prozent Wachstum pro Jahr geplant

Ein Plan, der bei Anlegern gut ankam. Der Konzern will jährlich um 20 Prozent wachsen. Das soll trotz Engpässen bei Bauteilen und Rohstoffen möglich sein. 2025 soll dann ein Umsatz von etwa zwei Milliarden Euro geschrieben werden.

Die Zukunft der Campingbranche sieht unterdessen gut aus. Mehr als 14 Millionen Deutsche können sich vorstellen in den nächsten fünf Jahren einen Caravaning-Urlaub zu unternehmen.

Hauptabsatzgebiet: Nordeuropa

Die Hauptabsatzmärkte von Knaus Tabbert sind Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Skandinavien. Produziert wird an vier Standorten.

Das Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern hat von Januar bis Juni 13 700 Wohnwagen und Reisemobile verkauft: über zwei Drittel davon im Inland.

💡 Das Unternehmen Knaus Tabbert

Die Knaus Tabbert AG mit vier Standorten in Deutschland und Ungarn ist nach Firmenangaben ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 3.100 Mitarbeitende, rund 1.500 davon in Jandelsbrunn. Im Oktober 2008 gab die Firma ihre Insolvenz bekannt - laut Unternehmenssprecher Diehl eine Folge der Wirtschafts- und Bankenkrise. 2009 wurde Knaus Tabbert von der niederländischen Investmentgesellschaft HTP Investments BV übernommen. Im September 2020 ging das Unternehmen an die Börse.