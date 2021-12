Klimawandel vs. Skigebiet: Mitterdorf soll neuen Lift bekommen

Das Skigebiet Mitterdorf im Bayerischen Wald soll modernisiert werden. Der Zweckverband will auch einen neuen Sechser-Sessellift zur Bergstation bauen. Umweltschützer hingegen bezweifeln, dass der Bayerische Wald auf lange Sicht eine schneesichere Region bleibt. Sie fordern, darüber Gutachten erstellen zu lassen und stärker in den Sommertourismus zu investieren. Am Montagnachmittag diskutiert der Kreistag von Freyung darüber.

Zum Artikel: "Studie zeigt kürzere Schneesaison in den Alpen als vor 50 Jahren"

Bayern könnte Teil der Kosten übernehmen

Sollte der Kreistag grünes Licht für die Ausbaupläne geben, kann der "Zweckverband Skizentrum Mitterdorf" einen Förderantrag einreichen. Der Freistaat könnte bis zu 30 Prozent der Kosten von knapp 20 Millionen Euro übernehmen. Sollte das Geld fließen, müsste der Neubau in den nächsten drei Jahren realisiert werden.

Das Skizentrum Mitterdorf müsse modernisiert werden, um konkurrenzfähig zu bleiben, argumentieren die Betreiber. Und da gehöre es dazu, die Doppelsesselbahn abzuschaffen und eine Sechser-Sesselbahn zu bauen, wie es sie beispielsweise am Geißkopf im Landkreis Regen schon gibt. Damit einher ginge auch der Ausbau der künstlichen Beschneiung.

Gerade in niedrigeren Lagen fällt schon jetzt weniger Schnee

Die Grünen fordern, die Entscheidung über den Ausbau des Skigebiets zu vertagen, solange keine Gutachten zur Klimaerwärmung im Bayerischen Wald auf dem Tisch liegen.

Bekannt ist bereits, dass in Bayern in den vergangenen Jahren die Durchschnittstemperaturen generell angestiegen sind - und zwar vor allem im Winter. Die Niederschläge nehmen in der kälteren Jahreszeit zwar zu, aber wegen der höheren Temperaturen regnet es eher als dass Schneeflocken fallen.

Zwar gibt es immer wieder auch schneereiche Winter, aber in ganz Europa registrieren neunzig Prozent der Messstationen sinkende Schneemengen, gerade in mittleren Höhenlagen. Die KLIWA-Studie des Bayerischen Landesamts für Umwelt zeigt, dass sich in Bayern allein von 1950 bis 1995 die Schneedeckendauer in niederen Lagen wie der Rhön um bis zu vierzig Prozent verkürzt hat, in mittleren Lagen um zehn bis zwanzig Prozent.

Die Zukunft für Skigebiete wird schwierig

Und sämtliche Klima-Prognosen verheißen für den Ski-Tourismus nichts Gutes. Die Temperaturen werden steigen. Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts weichen die Klimamodelle wenig voneinander ab und prophezeien einen Anstieg der Lufttemperatur bis 2050 um etwa 1,5 Grad (im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1961 bis 1990).

Kunstschnee als fragwürdige Option

In weiten Teilen Bayerns, besonders in tieferen Lagen, wird es dann seltener weiße Winter geben. Und laut einer Studie im Auftrag des Deutschen Alpenvereins von 2013 wird schon ein Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur um ein Grad dazu führen, dass selbst in den Alpen nur noch ein Viertel der Skigebiete auf schneesicher sein wird. Das sind elf Skigebiete insgesamt.

Bei einer Erwärmung um 2 Grad wären es nur noch vier Skigebiete und nur vierzig Prozent der heutigen alpinen Skigebiete könnten ihren Betrieb durch künstliche Beschneiung noch fortsetzen. In niedriger gelegenen Ski-Arenen außerhalb der Alpen sähe die Lage demnach noch schlechter aus.

Die Skiliftbetreiber glauben an Skitourismus 2050

Der Verband Deutscher Seilbahnen hatte 2014 allerdings eine Studie vorgelegt, laut der auch in dreißig Jahren Skifahren in Deutschland noch möglich ist. Dabei ging es um die Frage, ob es auch zukünftig noch genügend Tage geben wird, die sich zur Produktion von Kunstschnee eignen.

Dabei stellt die Studie fest, dass mögliche "Beschneiungstage" bis 2050 weiter zurückgehen werden, besonders in den Monaten November, März und April. Aber auch in der Saison-Kernzeit von Dezember bis Februar sinkt die Zahl der Tage für Kunstschnee demnach um gut ein Viertel. Laut Studie würde das aber genügen, um bis 2050 mit dem Skitourismus weiterzumachen.

Allerdings zu einem hohen Preis - davor warnen Forscher und Umweltschützer - und zwar nicht nur für die Betreiber der Anlagen. Energie- und Wasserverbrauch für den Kunstschnee würden enorm sein, denn auch die Menge an Kunstschnee, die produziert werden muss, würde sich vervielfachen.