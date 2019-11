Klimawandel: Opec-Kartell muss mit weniger Ölförderung rechnen

Auch Saudi-Arabien selbst sucht bereits einen Ausweg aus seinem Öl-Dilemma. Sogar der Staatskonzern Saudi Aramco, der an die Börse will, soll das Geld seiner Anleger in anderen Bereichen außerhalb der Ölförderung investieren.

Die Erderwärmung blockiert die Ölförderung

Experten wie Werner Hedrich von der Münchner Vermögensverwaltung Globalance Invest haben ausgerechnet, dass die Saudis und andere Ölproduzenten ihre fossilen Energieträger gar nicht zu Tage fördern können. Eine Verbrennung dieser Rohstoffe hätte eine Erderwärmung um vier Grad zur Folge, was niemand wollen kann.

Preisverfall ist abzusehen

In Zeiten des Klimawandels und der Suche nach alternativen Energieträgern, die CO2-neutral sein sollen, wird Hedrich zufolge die Ölförderung in den nächsten Jahren zwangsläufig stark zurückgehen. Ein solcher Rückgang der Nachfrage bedeute zudem deutlich fallende Preise.

Ölkonzerne wie der Weltmarktführer Aramco werden vor allem nach ihren Reserven für die nächsten Jahre bewertet. Doch wenn die gar nicht mehr ganz gefördert werden, sind die Reserven viel weniger wert. Den Ölmultis drohen damit hohe Abschreibungen und Berichtigungen ihres Börsenwerts.