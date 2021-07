Klimawandel bringt Hund und Pferd an ihre Hitzegrenze

Sie sind gerne unterwegs und meist fitter in der Kondition als unsereiner. Ob Hund oder Pferd: beides sind Haustiere, die uns auf Trab halten. Für gewöhnlich. Doch sind auch ihrer Fitness Grenzen gesetzt. Hitze im Sommer können sie schlechter wegstecken als der Mensch. Ein brisantes Thema in Zeiten der Klimaerwärmung. Sollten Tierbesitzer also umdenken?

Bei Hitze nur morgens oder abends mit dem Hund rausgehen

Wenn der Hund nicht mehr laufen mag und stark hechelt, ist das ein klares Indiz dafür, dass er keine Lust auf Sport hat, weil ihm zu heiß ist. Hunde haben ein schlechtes Kühlsystem, denn sie haben so gut wie keine Schweißdrüsen. Ihre einzige Methode den Körper herunterzukühlen: die Hitze über die Schleimhäute im Maul verdunsten zu lassen.

Darum ist es für Hunde ganz besonders wichtig, dass sie erst gar nicht in den Zustand der Überhitzung kommen. Bei heißem Wetter lieber mit dem Hund ganz in der Früh Sport treiben oder erst spät am Abend, wenn es kühler ist.

Erste Hilfe für den überhitzten Hund

Anzeichen für eine Überhitzung beim Hund können starkes Hecheln sein, aber auch, dass ein Hund sich nicht mehr bewegen will, er liegen bleibt oder nicht weitergehen will. Hitze führt auch beim Hund zu Wassermangel im Körper und damit zum Dehydrieren. Eine lebensbedrohliche Situation. Anzeichen hierfür sind sehr rote Schleimhäute, aber auch sehr große Unruhe. Oft legen sich die Tiere dann nicht mehr ab, bis sie dann aber plötzlich umfallen.

Der Veterninärmediziner Rene Dörfelt von der Ludwig-Maximilians-Universität München rät dazu, den Hund sofort in einen Eimer mit kaltem Wasser zu stellen. Besser noch: ihn mit kühlem Wasser zu übergießen oder am besten in einen Bach oder See einzutauchen, so dass wirklich die Abkühlung durch Umspülung erfolgen kann. Ein kaltes Handtuch hilft wenig, weil dann zwar die Haut befeuchtet wird, aber das Handtuch gleichzeitig die Verdunstung vermindert.

Plattnasen haben es an heißen Tagen besonders schwer

Grundsätzlich liegt die Wohlfühltemperatur von Hunden zwischen 10 und 20 Grad. Doch gibt es auch Rassen, die es gerne kälter mögen. Hunde mit viel Fell und Unterwolle können weniger Hitze vertragen als solche mit wenig Fell.

Besonders Hunde mit platten Nasen können bei Hitze zudem leicht Herzprobleme bekommen. Der Grund: Durch die Wärme schwellen die Atemwege an, dadurch bekommen sie zusätzlich weniger Sauerstoff, so Tierarzt Dörfelt. Noch schlechter können die Hunde aber die Kombination heiß und feucht vertragen.

Hitze und Feuchtigkeit zusammen ist doppelt schlimm

Um die Körpertemperatur zu senken, verdunstet der Körper Feuchtigkeit. Doch was, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist? Das ist ein Problem, denn das bedeutet, die Luft ist bereits mit viel Feuchtigkeit angereichert, es kann also nur wenig Feuchtigkeit an die Außenluft abgegeben werden. Damit kann die Temperaturregulation im Körper schlechter stattfinden.

Zur Orientierung: als eine geringe Luftfeuchtigkeit gilt 50 bis 60 Prozent. In Bayern sind es derzeit aber vielerorts zwischen 80 und 92 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das bedeutet dann, dass ein Hund nur etwas über 10 Grad Außentemperatur ohne Probleme verträgt. Je feuchter die Luft ist, desto weniger Temperatur wird daher toleriert. Das gilt auch für Pferde.

Pferde überhitzen deutlich schneller als der Mensch

Als Fluchttiere sind Pferde darauf getrimmt, viel auszuhalten. Sie stecken viel weg. Vielleicht ein Grund dafür, warum sich dazu wenig Infomaterial in einschlägigen Magazinen zum Thema Pferde und Hitze findet. Auch auf der Website der Reiterlichen Vereinigung FN, dem Dachverband Reitvereine, gibt es lediglich etwas zum Thema: Was tun beim Turnier an heißen Tagen.

In einer Studie der veterinärmedizinischen Universität von Guelph in Ontario heißt es: Pferde vertragen Hitze deutlich schlechter als Menschen. Beim Menschen dauere es gar drei- bis zehnmal so lange wie beim Pferd, bis seine Körpertemperatur sich erhöhe.

Pferde spüren Wärme viel intensiver

Grundsätzlich gibt es einen Unterschied zum Menschen: das Pferd hat einen anderen thermoneutralen Bereich als der Mensch. Das will heißen, der Mensch fühlt sich bei einer Temperatur von 15 bis 24 Grad am wohlsten, der Körper friert nicht oder schwitzt.

Beim Pferd liegt dieser Bereich wesentlich darunter, nämlich zwischen 5 und 20 Grad, je nach Rasse, erklärt die Tierärztin Anna May von der LMU München. Das bedeutet wiederum, ein Pferd fühlt sich im Schnitt bei 13 Grad wohl, der Mensch bei 20 Grad. Das erklärt auch, warum ein Pferd von vornherein hitzeempfindlicher ist.

Pferde bei heißem und feuchtem Wetter in Ruhe lassen

Pferde sind Muskelprotze. Das macht sie stark und ausdauernd. Doch kühlen sie diese Muskeln in erster Linie übers Schwitzen. Wenn die Luft außen feucht ist, ist das aber kaum möglich. Die Folge: Es kommt zum Hitzestau im Körper - ähnlich wie bei Fieberzuständen.

Die Forschung der Universität von Guelph besagt, dass bei einer Luftfeuchte von 75 Prozent, Pferde ihren Körper nur bis zu einer Außentemperatur von 20 Grad ausreichend kühlen können. Danach überhitzen die Tiere. Die Pferde versuchten sich dann durch verstärktes Atmen weiter herunterzukühlen, so Veterinärin May. Tatsächlich läge dann die Atemfrequenz höher als die Herzfrequenz. Doch das versetze den Körper in eine Extrembelastung.

Gesünder sei es für die Tiere, an solchen Tagen zu ruhen, sie sollen also auch nicht mehr geritten werden. Bei trockner Hitze, beispielsweise 50 Prozent Luftfeuchte, hielten die Tiere auch bis 30 Grad durch. Allerdings ist so geringe Luftfeuchtigkeit hierzulande eher die Ausnahme.

Die gesundheitlichen Folgen können Koliken sein, Muskelschädigungen oder anhaltende Erschöpfungszustände. Hinzu können sich dadurch Nierenschäden einschleichen. Ein Alarmzeichen ist, wenn Pferde versuchen über die Atmung Wärme abzugeben, sie also stark beim Atmen pumpen.

Die beste Regel für Tierhalter: Egal ob Pferd oder Hund, bei Hitze halten es die Tiere am liebsten wie wir. Sie faulenzen im kühlen Schatten.