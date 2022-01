Wie nachhaltig sind bayerische Unternehmen?

Auf den ersten Blick würde man nicht an Nachhaltigkeit denken, wenn man die Produktion der Kessel AG in Lenting besucht. Im Werk rattert und dampft es, riesige metallene Formen werden von Maschinen in der Luft herum geschleudert, darin befindet sich flüssiger Kunststoff. Heraus kommen Teile von Rohrsystemen so groß wie SUVs. Doch die Kessel AG ist seit 2021 klimaneutral. Noch ist das Unternehmen auf Kompensation angewiesen. Bis 2030 will Nachhaltigkeitschef Lukas Graf das Unternehmen soweit haben, dass es ohne Kompensationen auskommt.

Nachhaltigkeit umfasst viele Bereiche

Ein umfassendes Konzept wie das der Kessel AG ist in Bayerns Unternehmen bislang eher selten. Nachhaltig wirtschaften bedeutet für ein Unternehmen, sämtliche Bereiche der Produktion nach wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Zielen gleichermaßen auszurichten. Das beinhaltet nicht nur die Produktion vor Ort, sondern auch die Zulieferer und somit alle Glieder der Lieferkette.

Bayerischer Mittelstand hat kaum umfassendes Verständnis für Nachhaltigkeit

Dieses Verständnis für den Begriff fehlt im bayerischen Mittelstand noch weitgehend, zeigt eine Studie der Nachhaltigkeitsagentur akzente und der Hypo Vereinsbank. Die meisten Unternehmen verstehen unter dem Begriff in erster Linie Umweltschutz, ein Bereich, in dem bereits viel getan wird. Lieferketten bleiben dabei jedoch oft außen vor. Frank Ebinger sieht darin eine zentrale Herausforderung für Unternehmen. Er ist Professor für nachhaltigkeitsorientiertes Innovations- und Transformationsmanagement an der Technischen Hochschule in Nürnberg. "Wir sind Exportnation. Da sind die bayerischen Unternehmen, wie auch alle deutschen Unternehmen, herausgefordert, sich menschenrechtlichen Fragen, sozialen Fragen zu stellen in ihren Lieferketten."

Bayern insgesamt gut aufgestellt

Neben den Schwierigkeiten gibt es aber auch Bereiche, in denen Bayern im deutschlandweiten Vergleich durchaus gut dasteht. Der Freistaat ist eines der ersten Bundesländer, das mit dem Umweltpakt Bayern 1995 überhaupt Umweltstandards in der Wirtschaft eingeführt hat. Um nachhaltiges Wirtschaften werden Unternehmen langfristig nicht herum kommen, so Prof. Ebinger. "Wir werden jetzt ein Jahrzehnt erleben, wo Ressourcen immer knapper werden, wo Klimaschutz immer wichtiger wird. Wir werden zwangsläufig sowohl gesellschaftlich als auch auf Seiten der Unternehmen und der Wirtschaft umsteuern müssen."

Druck von politischer Seite steigt

Auch von politischer Seite steigt der Druck: Ab 2023 verpflichtet eine neue EU-Richtlinie auch mittelständische Unternehmen dazu, einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht abzugeben. Die Kessel AG ist dafür schon gut gerüstet.