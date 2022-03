Klimagerecht Wohnen: "Das Umdenken geht jetzt ganz schnell"

Das alte Normal, das sind schlecht gedämmt Häuser mit alten Ölheizungen und undichten Fenstern. Ein durchschnittliches Wohngebäude hierzulande verbraucht aktuell viermal so viel Energie wie ein gutes Effizienzhaus. Bei den aktuellen Preisen geht das nicht nur ins Geld, es ist auch ein Problem für das Klima.

Rund ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland geht auf das Konto des Gebäudesektors. Ziel der Bundesregierung ist, das Wohnen in Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Nach Angaben des Umweltbundesamtes aber hinkt der klimagerechte Umbau derzeit den Plänen hinterher.

Expertin: Trendwende muss schneller kommen

"Das Umdenken geht jetzt ganz schnell", stellt Dr. Christine Lemaitre von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen angesichts der explodierenden Energiepreise fest. Dass der Preisschock bei Öl und Gas Schwung in den Transformationsprozess bringt, begrüßt die Expertin für grünes Wohnen, die mit ihrem Verein Veranstaltungen zum klimagerechten Bauen organisiert und Informationsmaterial für Firmen und Kommunen entwickelt.

Auch der Weltklimarat drückt aufs Tempo. "So hart es ist: Wir haben nicht mehr so lange Zeit. 2045 ist zu spät", sagt die Bauingenieurin Christine Lemaitre in der BR-Sendung "Dossier Politik": "2030 muss es zur Trendwende gekommen sein."

CO2 wird zum Maßstab der Förderung

Ein Ziel, für das sich die deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen seit 15 Jahren einsetzt, steht mit der Ampelregierung vor der Umsetzung: Die CO2-Emissionen sollen künftig auch bei der Wohnbauförderung zum Maß aller Dinge werden – und zwar über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes vom Material über den Betrieb bis hin zum Abriss.

Staatliches Geld sei viel zu lange in überholte Standards geflossen, hatte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) beim Wohnungsbautag im Februar kritisiert. "Ich wundere mich, dass man zwölf Jahre lang offensichtlich aus der Bauwirtschaft nicht gewarnt hat, dass die Standards angepasst werden müssten", sagte Habeck damals an die Adresse der Bauindustrie. "Da hat er Recht. Das Thema ist zu ernst für Lobbyspiele", stellt Bauexpertin Christine Lemaitre fest.

Mieter bei Sanierung schützen

Ein "Ärgernis" nennt es Christine Lemaitre, dass an vielen Wohngebäuden Jahrzehnte nichts gemacht worden sei – die Leidtragenden seien vor allem Mieter. Die Expertin für nachhaltiges Bauen sieht Staat, Städte und Kommunen in der Pflicht, den klimagerechten Umbau sozial abzufedern – zum Beispiel für einkommensschwache Gruppen. "Bei kommunalen Unternehmen erwarte ich, dass niemand bangen muss", fordert Lemaitre mit Blick auf Mieter.

Während Eigentümer für den klimagerechten Umbau staatliche Fördermittel über die KfW bekommen, müssen Mieter mit höheren Wohnkosten rechnen, wenn Vermieter in neue Heizungen, Fenster und Dämmung investieren. Die Ersparnis bei den Heizkosten fällt meist geringer aus als die Mietsteigerung bei Sanierung.

Ampelregierung plant Teilwarmmiete

In der von der Bundesregierung geplanten Teilwarmmiete sieht Lemaitre eine Chance, auch die Vermieter in die Pflicht zu nehmen für die Emissionen aus Heizung und Warmwasser. Wenn ein Teil der Heizkosten pauschal über die Miete abgegolten ist, so die Idee, dann hätten Vermieter einen Anreiz, in sparsame Heizungen zu investieren.

Jedes Gebäude brauche jetzt einen Klimafahrplan. "Wir müssen überall anpacken auch bei Verwaltungsgebäuden von Bund, Ländern und Kommunen", fordert Christine Lemaitre. Da habe der öffentliche Sektor auch eine Vorbildfunktion.

Grüner Wohnen: Wer soll das bezahlen?

Die staatliche Förderbank KfW hat rund 700 Millionen Euro Zuschüsse und Darlehen für den klimagerechten Umbau in Deutschland angesetzt. Die tatsächlichen Kosten dürften zwei bis dreimal so hoch liegen. Wie hoch genau, das gleicht laut Bauexpertin Lemaitre jedoch einem "Blick in die Glaskugel".

Und sie mahnt, die staatliche Förderung könne nur eine Anschubfinanzierung sein. "Ich sehe die Förderung ein bisschen als Motivation, um Ängste und Vorbehalte zu nehmen", sagt Lemaitre. Gleichzeitig warnt sie Regierung und Bauindustrie davor, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. "Wir müssen gut bauen, Qualität bauen", sagt die Bauingenieurin mit Blick auf das Ziel der Bundesregierung, jedes Jahr 400.000 Wohnungen errichten zu lassen.