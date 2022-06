Grünen-Chef Nouripour will Steuerungseffekt beim Klimageld

Grünen-Chef Omid Nouripour sieht das bisherige Konzept für ein soziales Klimageld von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) skeptisch. "Beim Klimageld werden wir darauf achten, dass auch Klima drin ist", sagte Nouripour den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es müsse "auch einen Steuerungseffekt beim Klimaschutz haben". Beim bisherigen Vorschlag erkenne er diesen nicht.

Nouripour: Klimaschutzmaßnahmen müssen mitgedacht werden

Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP ist ein Klimageld vorgesehen, um Mehrkosten durch die CO2-Bepreisung auszugleichen. Heils Pläne sehen ein Klimageld für Menschen mit einem Bruttoeinkommen von unter 4.000 Euro pro Monat vor - bei Verheirateten bis 8.000 Euro. Der staatliche Zuschuss soll damit die steigenden Energiepreise ausgleichen und demnach ab dem 1. Januar 2023 einmal im Jahr ausgezahlt werden.

Wie Nouripour betonte, dürfe man "in dieser Krise nicht Gelder ausgeben, ohne die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen mitzudenken." Es käme sonst zu höheren Ausgaben in der Zukunft. Auch die Ampel-Partnerin FDP hatte den Vorschlag von Arbeitsminister Heil bereits skeptisch kommentiert.

Nouripour: Weitere Entlastungsmaßnahmen möglich

Mit Blick auf die erheblichen Preissteigerungen bei Energie und anderen Gütern schloss Nouripour weitere Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung nicht aus. "Wir werden schauen, wie wir die Bürger über die beiden Entlastungspakete hinaus unterstützen können", sagte er. Allerdings müsse auch gesagt werden: "Wenn wir eine Inflation von sieben Prozent aufwärts haben, werden wir nicht alles ausgleichen können."

Es müssten Anreize geschaffen werden, von fossilen auf erneuerbare Energien und auf Energieeffizienz umzusteuern. Den Menschen müsse man dann beim Umstieg Unterstützung zukommen lassen. "Über die Details müssen wir in der Koalition miteinander reden", sagte der Grünen-Politiker.

SPD: Klimageld ist Bestandteil des Koalitionsvertrags

Nachdem auch die FDP Kritik am geplanten Klimageld geäußert hat, wies SPD-Chef Lars Klingbeil darauf hin, dass das Vorhaben im Koalitionsvertrag verabredet worden sei. "Wir diskutieren noch über den besten Weg. Aber eins ist klar: Das Klimageld wird helfen, um Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen bei den Kosten für den klimaneutralen Umbau unserer Gesellschaft zu unterstützen", sagte Klingbeil der Funke Mediengruppe. Im Koalitionsausschuss sei festgehalten worden, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) bis Ende des Jahres ein Modell für die Auszahlung des Klimagelds ausarbeitet, machte Klingbeil klar.

FDP-Chef Lindner: Steuerreform statt Klimageld?

Lindner hatte vergangene Woche das Konzept von Heil als bürokratisch kritisiert. Zudem sei sein Vorschlag nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt. Um Bürger mit niedrigen und mittleren Einkommen zu entlasten schlug Lindner eine Steuerreform vor.

Unterstützung zu Lindners Vorschlag kam von Seiten der Opposition: CDU-Generalsekretär Mario Czaja sagte der "Rheinischen Post" am Samstag: "Eine Steuerreform ist zwingend erforderlich." Und er ergänzte mit Blick auf die rot-grün-gelbe Bundesregierung: "Mit einer klugen und ausgewogenen Steuerreform wird Christian Lindner nicht an uns, sondern wenn dann nur an seinen Koalitionspartnern scheitern."

