Klimafreundlicher Wasserstoffzug für Schwaben und Oberbayern

Der neue Zug sei ein wichtiger Baustein, um die Wasserstoff Strategie des Freistaats voranzutreiben, so Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Wasserstoff könne einen wesentlichen Beitrag für den Klimaschutz leisten und beweisen, dass Wirtschaft und Klimaschutz unter einen Hut zu bringen seien. In Bayern kämen derzeit noch 40 Prozent der CO2 Emissionen aus dem Verkehrssektor, so Aiwanger. Insofern sei hier der Einsatz von Wasserstoff besonders wichtig. Auch in anderen Bundesländern gibt es bereits Pilotprojekte mit wasserstoffbetriebenen Zügen. Bayern wolle mit an der Spitze der Entwicklung dieser neuen Technologie stehen.

Grüner Wasserstoff statt Diesel auf Bahnstrecken

Auch Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer betont die Bedeutung von grünem Wasserstoff für Umweltschutz und Verkehr. Gerade im regionalen Bahnverkehr könnten so Emissionen reduziert werden. Denn hier gibt es immer noch viele Strecken, die bislang nicht elektrifiziert wurden. Dort fahren in der Regel mit Diesel betankte Triebwagen. Hier liege für Wasserstoff viel Potential und die Hoffnung, dass der Schienenverkehr künftig vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden könne.

Siemens: Wasserstoffzug als Höhepunkt der Verkehrsgeschichte

Siemens ist überzeugt, dass der neue Wasserstoffzug eines Tages als Meilenstein in die Verkehrsgeschichte eingehen wird. Er sei eine Antwort auf die großen Herausforderungen der Zeit, vor allem den Klimawandel. Immer mehr Menschen müssten künftig klima- und ressourcenschonend transportiert werden. Der neue Zug werde auf der Strecke Augsburg Füssen im Vergleich zum Dieselantrieb bei jeder Hin- und Rückfahrt rund 1,2 Tonnen CO2 einsparen. Außerdem könne er schneller beschleunigen und schneller fahren als ein Dieselzug. Nach einer Pilotphase 2023 soll der Zug im Januar 2024 regulär in Betrieb gehen.