Klimafreundliche Geldanlagen: Wie wirksam sie wirklich sind

Für die Anleger ist wichtig zu wissen: Für den gesamten Bereich der nachhaltigen Geldanlage - darunter fallen auch die sogenannten klimafreundlichen Geldanlagen - gibt es keine verbindlichen Kriterien. Das heißt, es existieren keine Mindeststandards und keine unabhängigen Verbraucher-Labels.

Verbraucher müssen genau hinschauen

Für Anleger bedeutet das: Arbeit. Denn wer zum Beispiel in nachhaltige Fonds investieren will, muss prüfen: Steckt in dieser Anlage ein Unternehmen, das der Umwelt schadet, wie beispielsweise ein Ölkonzern? Wer wert auf ökologische Anlagemöglichkeiten legt, wird sich dann wohl für einen anderen Fonds entscheiden.

Investiert ein Fonds explizit in Unternehmen, die ökologisch sinnvoll arbeiten oder sogar neue Ideen in diesem Bereich entwickeln, kann das durchaus eine klimafreundliche Geldanlage sein, die auch etwas bewirken kann.

Investment unterstützt jeweilige Branche

Denn mit dem eigenen Investment unterstützt man die jeweilige Branche. Das heißt, wer sein Geld in einem Rüstungsfonds anlegt, verdient auch sein Geld mit Rüstung. Wer in einen Fonds einzahlt, der Kohlekraftwerke beinhaltet, profitiert von der Kohle und investiert damit entsprechend nicht klimafreundlich.

Damit Anleger nicht mühsam jeden Fonds analysieren müssen, gibt es inzwischen Finanzprodukte, bei denen die jeweiligen Anbieter ökologische Kriterien berücksichtigen. Die sind zudem oft mit ethischen Kriterien gekoppelt, wie zum Beispiel der Ausschluss von Kinderarbeit. Solche Fonds beispielsweise investieren dann in Unternehmen, die im Bereich der erneuerbaren Energien tätig sind und keine Kohle- oder Atomkraftwerke betreiben.

Allerdings legen manche Anbieter bei ihren Ausschlusskriterien für Unternehmen einen Umsatzanteil fest, den sie tolerieren und der kann dann fünf zehn oder sogar 15 Prozent sein. Im Zweifelsfall sollten die Verbraucher direkt bei der Bank nachfragen.

Rendite-Chancen wie bei konventioneller Geld-Anlage

Mit nachhaltigen Geldanlagen kann man genauso Geld verdienen oder verlieren wie mit konventionellen Investments. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es mehr als 500 sogenannte grüne Fonds also nachhaltige Fonds, die als klimafreundlich oder ethisch gelten.

Es gibt sie in hohen und niedrigen Risikoklassen und es gibt sie mit hohen und niedrigen Gebühren und Kosten. Mit der Rendite können sie es locker mit der konventionellen Konkurrenz aufnehmen. Aber auch hier sollte man genau hinschauen: Sind die wirklich klimafreundlich und ethisch?