Klima-Experte: Billigkleidung größtes Problem - Recycling hilft

Immer wieder hat sich Deutschland als Vorreiter in Sachen Klimaschutz zu positionieren versucht: Es war Pionier bei den Erneuerbaren Energien. Atomausstieg und Energiewende galten international als Vorbild. Doch die Bundesrepublik kann die selbst gesteckten Klimaziele nicht einhalten. Nach Berechnungen des Weltklimarates sind diese auch zu niedrig, um die Erderwärmung unter der kritischen Grenze von 1,5 Grad zu halten, auf die sich die Staaten bei der Pariser Klimakonferenz 2015 verpflichtet haben. Durch die Forderungen der "Fridays-for-Future"-Bewegung gerät die Politik zusätzlich unter Druck. Warum läuft es in der Klimapolitik nicht rund?

"Bisher haben wir die Tatsache, dass Pro-Kopf-Brutto-Inlands-Produkt und Pro-Kopf-CO2-Emissionen weltweit in genau der gleichen Richtung laufen. Das heißt also, da jedes Land möglichst viel Bruttoinlandsprodukt pro Kopf haben will, will es unbewusst auch möglichst viel CO2-Emission. Die Abkoppelung von den beiden ist ein Titanenwerk, aber ein machbares." - Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker

Billig-Kleidung als Klimafaktor Nummer Eins

In "alpha-demokratie" am Montag um 19.30 Uhr spricht der Umweltwissenschaftler und Klimaexperte Ernst Ulrich von Weizsäcker über unerfüllte Klimaversprechen und Billig-Kleidung als Klimafaktor Nummer eins und zeigt Wege aus der Krise auf.

Nicht zum ersten Mal hat eine globale Entwicklung den Klimaschutz in den Hintergrund gedrängt. Auch während der Finanzkrise 2008 war dies bereits der Fall. Aktuelle Probleme von Wirtschaft und Gesellschaft scheinen wichtiger als die Zukunft unseres Planeten.

"Menschen denken wenig an Übermorgen"

"Die Folgen des richtigen Verhaltens gegen Corona sind für die Wirtschaft ein näheres Problem als die fernere Situation mit dem Klima", sagt von Weizsäcker. "Und so sind wir Menschen. Wir denken gerne an das Jetzt und sehr wenig an das Übermorgen.

Ernst Ulrich von Weizsäcker hält Maßnahmen wie das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz, das vor 20 Jahren verabschiedet wurde, für einen Schritt in die richtige Richtung. Es hat weltweit einen Solarboom ausgelöst und damit Signalwirkung erzielt. Für ihn das Wichtigste sei, dass die Preise auf den Märkten einigermaßen die ökologische, auch klimapolitische Wahrheit sagen. "Heute lügen sie uns schamlos an. In den letzten 200 Jahren ist Energie immer billiger geworden. […] Das ist die Realität und das Volk freut sich doch darüber."

Kleidung wird immer schneller und billiger produziert

Besonders schädlich wirken sich Produktion und Kauf von Billig-Kleidung auf Umwelt und Klima aus. Seit dem Jahr 2000 hat sich der Absatz an neuer Kleidung mehr als verdoppelt. Textilwaren werden immer schneller und immer billiger produziert – mit einem enorm hohen Verbrauch an Ressourcen weltweit. Massenhafte Verfügbarkeit und günstiger Preis laden Konsumentinnen und Konsumenten geradezu dazu ein, ihre Kleidung in immer kürzeren Abständen auszutauschen.

"Das Problem ist, dass die Modeindustrie sich freut, wenn man Sachen wegwirft und neu kauft. […] Vielleicht ist die junge Generation, die an den Freitagen auch für den Klimaschutz protestiert, der Meinung, diese Sorte von Wegwerfgesellschaft ist eine Sünde."

Kreislaufwirtschaft als Alternative

Eine Alternative zur Wegwerfgesellschaft sieht Ernst Ulrich von Weizsäcker in der Kreislaufwirtschaft. Diese zielt darauf, Produkte und Rohstoffe so lang wie möglich zu nutzen. Reparatur und Wiederverwendung von Produkten oder das Recycling von Rohstoffen helfen, Müll zu vermeiden und Ressourcen zu schonen. Weltweit steckt die Kreislaufwirtschaft allerdings noch in den Kinderschuhen. Nur etwa sechs bis sieben Prozent der Stoffe werden in den Kreislauf zurückgeführt, 93 Prozent dagegen weggeworfen.

"Wir stehen da auch in Europa noch ziemlich am Anfang, weil die heutigen Wirtschaftsimperative eher dagegenstehen.", so von Weizsäcker. Man müsse dafür sorgen, dass schon im Design der Produkte angelegt sei, dass sie gut reparierbar seien, dann sei es auch für die Familien sehr viel einfacher, längerlebige und auch mit Kreislaufwirtschaft gefertigte Dinge zu kaufen."

Für Ernst Ulrich von Weizsäcker bedarf es eines neuen Denkens, einer Aufklärung 2.0. Nachhaltige Lösungen seien gefragt. Die regenerative Wirtschaft müsse gestärkt, Preise müssten ökologisch korrekt angegeben werden.