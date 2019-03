03.03.2019, 12:59 Uhr

Klett will Münchner Langenscheidt-Verlag übernehmen

Schon 2012 hatte das Münchner Verlagshaus Langenscheidt seinen Geschäftsbereich "Erwachsenenbildung und Schule" an Klett verkauft. Jetzt will Klett Langenscheidt übernehmen. Dies sei beim Bundeskartellamt angemeldet, so eine Langenscheidt-Sprecherin.