Kleine Nürnberger Lebkuchenhersteller in der Krise

Die Umsatzrückgänge während der Corona-Krise machen auch vor beliebtem Weihnachtsgebäck nicht halt. So sei der Rückgang beim Lebkuchen-Absatz im Vergleich zum Vorjahr "auf jeden Fall spürbar", sagte Michael Mirus vom Familienbetrieb "Lebküchnerei Mirus" dem BR. Der Verkauf habe sich in diesem Jahr deutlich zum Versand hin verlagert.

Lebkuchen-Online-Umsatz verdoppelt

Auch Kunden aus dem Nürnberger Umland würden aktuell lieber online ihre Lebkuchen bestellen als das Ladengeschäft zu besuchen, so Mirus. Der Umsatz im Online-Lebkuchenhandel habe sich zwar verdoppelt, das Minus im stationären Verkauf könne dieser aber nicht ausgleichen. Zudem fielen auch viele Aufträge von Firmenkunden weg, da die Weihnachtsfeiern in den Betrieben nicht stattfinden.

Deutliches Plus bei Großproduzenten

Besser fällt das Fazit bei den industriellen Lebkuchenproduzenten aus. Der Geschäftsführer der Lebkuchen Schmidt GmbH & Co. KG, Jürgen Brandstetter, geht davon aus, dass im Jahr 2020 die Umsatzzahlen des Vorjahres erreicht werden. Auch Brandstetter berichtet von einem deutlichen Plus im Online-Handel, der im Fall von Lebkuchen Schmidt das Minus im stationären Handel ausgleiche.

"Es gibt keine Christkindlesmärkte, was uns als Firma sehr hart trifft. Die Weihnachtsstimmung fehlt in den Städten, aber die Leute machen es sich zuhause gemütlich und da gehört der Lebkuchen einfach dazu", so Brandstetter. Lebkuchen Schmidt ist nach eigenen Angaben der größte Lebkuchen-Direktversender der Welt.