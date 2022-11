Kleine Firmen im Ausland groß: Exportpreis Bayern verliehen

Es sind schwere Zeiten für die bayerische Wirtschaft. Die Corona-Pandemie, Lieferengpässe und der Angriffskrieg Russlands, wegen dem auch die Energiepreise explodieren, haben den Unternehmen zugesetzt und tun es immer noch. Und doch haben es kleine Firmen geschafft, in dieser Lage im Ausland zu wachsen. Eine gute Exportstrategie und außergewöhnliche Ideen, um an neue Kunden zu kommen, unter anderem auf diese Punkte hat die Jury des Exportpreises Bayern geschaut und vier Firmen ausgezeichnet.

Walter Föckersperger GmbH – Kabel verlegen ohne Graben

Kabel und Rohre verlegen, ohne dabei aufwändig die Erde aufzubaggern. Das ist das Geschäftsmodell des Maschinenbau-Unternehmens Walter Föckersperger aus Pauluszell in Niederbayern. Die kleine Firma mit gerade einmal 20 Mitarbeitern stellt Kabelpflüge her, mit denen sich zum Beispiel Erdkabel, Wasserleitungen oder Glasfaser für den Breitbandausbau verlegen lassen.

In dem Bereich ist man nach eigenen Angaben mittlerweile Weltmarktführer. Das Unternehmen verkauft seine Geräte in über 20 Länder, wie Australien, Frankreich oder den Irak. 90 Prozent seiner Geschäfte macht Föckersperger im Ausland. Dafür bekommt die Firma den Exportpreis in der Kategorie Handwerk.

supernutural – Frisch gepresste Nusscreme ohne Zusatzstoffe

Mit einer ganz einfachen Idee hat das Münchner Unternehmen supernutural eine Marktlücke entdeckt. Eine Maschine, mit der sich frische Nusscreme zapfen lässt. Oben rein kommt, neben Nüssen, zum Beispiel auch Schokolade und unten raus die Nusscreme in der jeweiligen Geschmacksrichtung.

Mittlerweile vertreibt das kleine Team um Gründerpaar Amelie und Timo Sperber die Maschinen 'Made in Bavaria' in 27 Länder weltweit, etwa in Nepal, Neukaledonien oder Saudi-Arabien. Viele Kunden ordern bei den Münchnern auch die dazu passenden Nüsse. Oft kommen Kunden aus neuen Ländern von sich aus auf sie zu, weil sie die Maschinen woanders gesehen haben. Supernutural bekommt den Exportpreis Bayern in der Kategorie Genussland.