Kleinanleger in Trading Communities: David gegen Goliath?

Wie ist das Geschehen rund um die GameStop-Aktie zu bewerten?

Das ist eine spektakuläre Geschichte, die ein breites Interesse findet, weil sie den uralten Mythos "David gegen Goliath" oder den Kampf zwischen "Gut und Böse" schildert. Viele Fakten sind noch ungeklärt. Zum Beispiel: Wie viele Kleinanleger haben sich zusammengetan, um die GameStop-Aktie nach oben zu treiben? Wie hoch waren ihre getätigten Umsätze tatsächlich? Erst wenn all diese Dinge geklärt sind, wird man den tatsächlichen Einfluss der Kleinanleger bewerten können. Eines haben sie aber geschafft: Sie haben den GameStop-Kurs mit nach oben getrieben und damit einen großen Hedgefonds in Existenznöte gebracht.

Warum GameStop? Ist der Spiele-Onlinehändler ein Auslaufmodell?

Richtig. Und genau das ist der Grund, warum ein angeschlagenes Unternehmen wie GameStop für Spekulanten aller Art von Interesse ist. In Zeiten von Onlinespielen und Streamingdiensten ist ein niedergelassener Händler für Videospiele ein Auslaufmodell. Abzulesen war das am Aktienkurs, der im vergangenen April auf drei Dollar abgerutscht war. Monatelang passierte nicht viel. Erst im 4. Quartal wurde die Aktie stärker gehandelt, der Kurs zog an auf bis zu 17 Dollar am Jahresende. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass auf dem niedrigen Kursniveau erste spekulative Käufe getätigt wurden. Nichts Ungewöhnliches für ein börsennotiertes Unternehmen, das um seine Existenz ringt. Richtig los ging es dann aber erst in der Handelswoche ab dem 11. Januar. Die Handelsumsätze stiegen rasant an, der Kurs explodierte.

Da schlug die Stunde der Kleinanleger?

So sieht es aus: Der GameStop-Kurs war in der ersten Januarwoche mit rund 20 Dollar noch recht günstig, die Aktie war also für Kleinanleger erschwinglich. Wenn sich da ein paar hundert oder tausend zusammengetan haben, dann hatten sie die Chance, günstig einzusteigen. Doch das Zeitfenster war klein. Schon am 13. Januar hatte sich der Kurs auf 40 Dollar verdoppelt, der tägliche Handelsumsatz auf 240 Millionen Aktien verzehnfacht. Von da an gab es kein Halten mehr. Mit Umsätzen von bis zu 360 Millionen Aktien am Tag schoss der GameStop-Kurs auf mehr als 300 Dollar. Das war dann aber vermutlich nicht mehr das Werk der Kleinanleger.

Wer trat dann auf den Plan?

Spätestens als erste Berichte über die "Kleinanleger-Revoluzzer" in den Medien auftauchten, wurden andere Großanleger hellhörig. Vermutlich schon früher. Hedgefonds und spekulative Großanleger scannen regelmäßig mit modernsten Technologien und ständig verfeinerten Algorithmen die Handelsereignisse bei einzelnen Aktien. Ihr Ziel ist es herauszufinden, ob und wann zum Beispiel ein Großaktionär sich von seinen Anteilen trennt oder dazukauft. Man versucht sogar herauszufinden, welchen Durchschnittspreis der Verkäufer erzielen möchte. Und im Fall von Hedgefonds möchte man herausfinden, ob eine Shortselling-Position aufgebaut wird, um den Kurs in den Keller zu treiben. Hilfreich sind auch Gerüchte. Die Branche ist sehr anfällig dafür.

Was bedeutet das für den Fall "GameStop"?

Die Kleinanleger haben vermutlich den Stein angestoßen. Die folgende Lawine haben dann wohl Spekulanten los getreten, die mit ganz anderen Summen agieren können. Handelsumsätze von über 350 Millionen Aktien, zu einem Stückpreis von 300 Dollar: Die sind von den Kleinen, auch wenn sie sich zusammengeschlossen haben, nicht mehr darstellbar.

Welche Rolle spielen die Shortseller, die so genannten Leerverkäufer?

Wenn ein Unternehmen wie GameStop am Ende seines Geschäftsmodells angelangt ist und der "Turnaround", die Kehrtwende, kaum noch zu schaffen ist, dann schlägt die Stunde der Spekulanten. Shortseller sehen sich selbst als "reinigende Kräfte" der Finanzmärkte, die auf Schieflagen bei Unternehmen reagieren und zu einer Bereinigung des Marktes beitragen. Weniger wohlmeinende Kritiker sagen, sie seien quasi die Hyänen und Aasgeier der Finanzwelt, die sich um das restliche Fleisch an den ziemlich abgeschabten Knochen streiten. Eine Aktie wie GameStop war eine Herausforderung und eine Verlockung zugleich, denn sie verteuerte sich, ohne dass es eine sachliche Begründung gab. Shortseller sehen in diesen nicht begründbaren Kursanstiegen die Chance, Geld zu verdienen. Sie verdienen dann Geld, wenn der Kurs wieder fällt. Also stellen sie sich bewusst gegen den aktuellen Trend. Sie leihen sich Aktien gegen eine Gebühr von großen Fonds. Sie verkaufen diese Aktien dann und hoffen, dass der Kurs fällt. Schließlich kaufen sie die billigeren Aktien wieder auf und geben sie an den Verleiher zurück. Die Differenz ist ihr Gewinn.

Und bei GameStop wurde das versucht?

Ja, es gibt ganz offizielle Zahlen, die zeigen dass riesige Shortselling-Positionen aufgebaut wurden. Vermutlich schon weit vor dem 11. Januar, schließlich hatte sich der Kurs schon 2020 von 3 auf 18 Dollar versechsfacht. Eigentlich ein gefundenes Fressen für Spekulanten. Mit der Kursexplosion Mitte Januar, mit verursacht durch die Kleinanleger, war die Hoffnung auf sinkende Kurse jedoch geplatzt. Die Shortseller waren gezwungen, die GameStop-Aktien zurückzukaufen, um ihr eigenes Risiko zu minimieren. Endgültig in die Malaise getrieben wurden sie von Konkurrenten, die die Schieflage spitz bekommen haben und ihrerseits mitzockten. Nur so lassen sich die ungewöhnlichen Handelsumsätze und der rasante Kursanstieg erklären.

Wie erklärt sich dann der plötzliche Kurseinbruch?

Mit dem Auslaufen der ersten großen Spekulationswelle. Solche Wellen reißen genauso plötzlich ab wie sie entstanden sind. Der GameStop-Kurs hat sich nach seinem Höchstwert innerhalb weniger Stunden geviertelt.

Ist der Spuk jetzt vorüber?

Nein, noch immer sind Short-Positionen offen, die gedeckt werden müssen. Die geisterhaften Kursbewegungen bei GameStop werden noch einige Tage, wenn nicht sogar Wochen anhalten.

Gab es so etwas auch schon in Deutschland?

Ja. Auch bei Wirecard waren Shortseller unterwegs. Wie viele das waren, lässt sich nicht sagen, weil sich hier bestimmt nur die Erfolgreichen später zu erkennen gaben. Wer etwa schon bei einem Wirecard-Kurs von 100 Euro der Überzeugung war, das Unternehmen fälsche seine Bilanzen, hat sich mit Sicherheit grob verspekuliert. Denn der Kurs marschierte trotz aller negativen Schlagzeilen später Richtung 200 Euro.

Ein besonders spektakulärer Fall war die VW-Aktie, die sich im Oktober 2008 innerhalb von zwei Tagen von 200 auf 1.000 Euro verteuerte. Hintergrund war die Übernahmeschlacht, die zwischen VW und der eigenen Tochtergesellschaft Porsche tobte. Auch hier waren Shortseller aktiv. In diesem Zusammenhang gab es sogar eine menschliche Tragödie. Ein einst erfolgreicher schwäbischer Unternehmer nahm sich das Leben. Er hatte offenbar gehofft, durch eine erfolgreiche Spekulation mit VW-Aktien das nötige Kapital zu bekommen, um sein Firmenimperium zu sanieren.

Jetzt heißt es, das Verhalten der Kleinanleger bei GameStop gefährde die gesamte Börsen- und Finanzwelt. Stimmt das?

Nein. Man kann durchaus Sympathie für die "Kleinanleger-Revoluzzer" haben. Letztlich haben sie ja nur das gemacht, was große Spekulanten auch machen. Die Idee, dass Kleinanleger sich zusammentun und die Tricks der Großen nutzen, hat etwas Faszinierendes. Wenn jetzt ausgerechnet Hedgefonds nach strengeren Regeln und einer schärferen Aufsicht rufen, denken sie wohl vermutlich eher an Regeln für andere und nicht für sich selbst.

Es ist grundsätzlich so, dass möglicherweise viele gesetzliche Regeln verletzt wurden. Zum Beispiel: "Frontrunning" – dabei werden bewusst Gerüchte und falsche Informationen in die Welt gesetzt, um Kurse nach oben oder unten zu treiben. Möglicherweise gab es Insiderhandel, wenn Teilnehmer Geschäftsinterna kannten und sie nutzten.

Was ist grundsätzlich davon zu halten, dass sich Kleinanleger im Netz organisieren?

Das ist ihr gutes Recht. Sie tun das übrigens schon lange. Bereits zu Zeiten des "Neuen Marktes" vor zwei Jahrzehnten haben viele in Internetforen von Onlinebrokern intensiv über einzelne Aktien diskutiert. Die Börsenaufsicht hat damals schon überprüft, ob es Hinweise auf Manipulationen bei der einen oder anderen Kursbewegung gibt. Die heutigen Foren haben dank der fortschreitenden Digitalisierung ganz andere technische Reichweiten und Möglichkeiten. Eines ist aber gleich geblieben: Die Teilnehmer sind anonym, geben sich spezielle Forennamen. In solchen Foren ist vieles denkbar. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Profispekulanten eingeschlichen haben, um die Kleinanleger mit "Analysen" und "Tipps aus unternehmensnahen Quellen" in die gewünschte Richtung zu manipulieren. Anonymität ist aber der Feind der Transparenz und Aufklärung. Man darf gespannt sein, ob die US-Börsenaufsicht und andere Behörden die Vorgänge um GameStop umfassend aufklären können.

Inzwischen wurden neue Handelsplattformen wie Robin Hood und Trade Republic einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Was ist von ihnen zu halten?

Gar nichts. Sie locken damit, dass sie keine Gebühren verlangen. Beide Plattformen haben den Handel mit GameStop-Aktien eingeschränkt, als die Umsätze in exorbitante Höhen schossen. Gelackmeiert waren die Nutzer, die plötzlich keine Aktien mehr handeln konnten. Das Problem bei Trade Republic ist, dass diese Plattform nur einen einzigen Handelsweg anbietet, und zwar den über einen Düsseldorfer Finanzdienstleister. Bei normalen Onlinebrokern kann man auswählen, ob man seine Aktien zum Beispiel über Xetra, Frankfurt, die New Yorker Börsen Nyse und NASDAQ oder über Tradegate, ein noch recht junges und auf Privatkunden spezialisiertes Börsensegment, handeln möchte. Bei solchen Anbietern kann man sich nicht gewissermaßen "selbst einsperren" wie bei Trade Republic. Eigentlich ein klarer Fall für die deutsche Finanzaufsicht BaFin in Bonn, die Trade Republic nach Recherchen des BR bereits darauf hingewiesen hat, dass ein störungsfreier Handel gewährleistet werden muss.