Klare Vorgaben fehlen: Quarantäne-Regeln ärgern Unternehmen

Punkt acht Uhr heute früh hat Herr M. wieder angefangen zu arbeiten. Nach zwei Wochen Quarantäne kehrt er an seinen Arbeitsplatz beim Familienunternehmen Ströbel Verpackungen in Langenzenn (Lkr. Fürth) zurück. M.‘s Chef Rainer Ströbel ist nicht wohl dabei. Die Lebensgefährtin des Mannes hatte vor ein paar Tagen einen positiven Corona-Test. Trotzdem darf er die Quarantäne verlassen. Rainer Ströbel fand mit seinen Bedenken jedoch kein Gehör beim Gesundheitsamt. Er muss seinen Mitarbeiter wieder arbeiten lassen oder auf eigene Kosten nach Hause schicken. Homeoffice ist bei dem Maschinenführer nicht möglich.

Gesundheitsämter treffen unterschiedliche Aussagen

Herr M. musste in Quarantäne, nachdem sich die Tochter seiner Lebensgefährtin infiziert hatte. Die 14 Tage verbrachte das Paar gemeinsam am Wohnsitz der Frau. Somit waren auch noch zwei Gesundheitsämter beteiligt, was die Sache kompliziert machte. "Mein Gesundheitsamt hat andere Aussagen getätigt wie das Gesundheitsamt von ihr, und da standen wir jetzt zwischen den Stühlen und wussten nicht, wie wir uns verhalten sollten", berichtet M., der seinen Namen nicht nennen will. Schließlich einigten sich die Behörden: Der Mann darf aus der Quarantäne. Man dürfe ihn gar nicht mehr länger in Isolation halten, so das eine Gesundheitsamt auf Nachfrage von M.‘s Chef Rainer Ströbel. Auch das Nürnberger Gesundheitsamt stimmte schließlich zu.

Gesundheitsministerium: Positiver Test auch nach überstandener Infektion möglich

Das Bayerische Gesundheitsministerium erklärte auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks, die letztendliche Entscheidung in solch einem Fall treffe immer das örtliche Gesundheitsamt. Eine Sprecherin verweist darauf, dass auch nach einer überstandenen Corona-Infektion ein positiver Test möglich sei. Dies bedeute aber nicht unbedingt, dass der- oder diejenige noch ansteckend sei. Dennoch sei eine Verlängerung der Isolationspflicht um weitere zehn Tage möglich, wenn der PCR-Test weiterhin positiv sei. Die Quarantäne ende, wenn ein negatives Testergebnis vorliege, und zwar auch dann, wenn während der Quarantäne andere Mitglieder desselben Hausstands erkranken, so die Ministeriumssprecherin weiter. Den Haushaltsmitgliedern, die die Quarantäne verlassen, wird lediglich eine Reduktion ihrer Kontakte bis zum 20. Tag empfohlen.

Langenzenner Unternehmer Ströbel hat ungutes Gefühl

Unternehmer Rainer Ströbel hat trotz seiner Gespräche mit dem Gesundheitsamt kein gutes Gefühl dabei, seinen Mitarbeiter wieder in die Firma zu lassen. Einerseits will er seine 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gefährden. Andererseits könne er dem Betroffenen die Arbeit nicht verbieten. "Wir haben ihm jetzt eine Arbeit zugewiesen, wo er relativ alleine steht, und haben ihn gebeten, einen Selbsttest zu machen und das wird er auch tun." Für Rainer Ströbel war es der erste Corona-Fall in seiner Firma, und schon dieser eine Fall hat seine Nerven enorm strapaziert.

Transnova-Ruf Ansbach: Fast die ganze Belegschaft in Quarantäne

Bei der Transnova-Ruf GmbH in Ansbach ist der Fall umgekehrt. Dort war ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, und das Gesundheitsamt Ansbach schickte gleich die gesamte Belegschaft in Quarantäne. Zwei Wochen lang stand die Produktion still. Der Betroffene, der sich im privaten Umfeld angesteckt hatte, arbeitet mit etwa 90 Kolleginnen und Kollegen in einer riesigen Produktionshalle. Mit wem er vor seinem positiven Test Kontakt hatte, wollte das Gesundheitsamt nicht wissen. Es schickte einfach alle Mitarbeiter heim.

Klage gegen Quarantäne-Anordnung wurde abgewiesen

Eine halbe bis eine Million Euro Schaden sei Transnova-Ruf durch die Quarantäne-Anordnung entstanden, schätzt Geschäftsführer Thomas Ruf. Hinzu komme noch der enorme finanzielle Schaden für die Kunden des Familienunternehmens – Transnova-Ruf stellt Maschinen für die Produktion von Verpackungen her. Aus Sicht des Geschäftsführers steht die Entscheidung des Gesundheitsamts, die ganze Belegschaft in Quarantäne zu schicken, in keinem Verhältnis. Thomas Ruf fühlt sich der Entscheidung des Gesundheitsamtes ausgeliefert, hat dagegen geklagt – doch die Klage wurde abgewiesen.

"Bei uns bleibt im Prinzip der fade Beigeschmack, dass man keine Möglichkeit hat, sich hier als Bürger oder eben als Unternehmen vor dieser Art von Verwaltungseingriffen zu schützen." Thomas Ruf, Geschäftsführer Transnova-Ruf Ansbach

Rainer Ströbel: Unternehmen fühlen sich im Stich gelassen

Auch aus Sicht von Unternehmer Rainer Ströbel aus Langenzenn sind die derzeitigen Quarantäne-Regelungen nicht nachvollziehbar. Abgesehen davon, dass es keine klaren Vorgaben gebe, erfahre er nur aus den Medien, welche Regelungen gerade gelten, ärgert sich Ströbel. Der Unternehmer fühlt sich von Politik und Verwaltung im Stich gelassen. Klare Vorgaben, Checklisten, einheitliche Verfahren – dies alles gebe es für Unternehmen nicht.

"Es sind sich die Gesundheitsämter nicht einig, die Länder nicht einig, jeder macht, was er will, aber wir haben keine wirklichen Maßgaben, wie wir mit Corona umgehen sollen. Ich wäre ein Freund davon, die Mitarbeiter zu testen, ich kauf auch für jeden so einen Test, aber ich möchte wissen, welchen Test soll ich kaufen und wie oft soll ich testen? Das sind alles so Sachen, da ist nichts geklärt." Rainer Ströbel, Geschäftsführer Ströbel Verpackungen Langenzenn

Rainer Ströbel sagt, er sei bitter enttäuscht von der Politik. Unternehmen könnten sich im Moment aus seiner Sicht nur auf sich selbst verlassen.