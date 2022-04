Klage gegen überhöhte Energiepreise geplant

Einen günstigen Strom- und Gasanbieter zu finden, ist schwierig geworden. Vielen Kunden wurden ihre Verträge in den vergangenen Monaten gekündigt, weil Versorger Insolvenz anmelden mussten oder sich an die vertraglichen Vereinbarungen einfach nicht mehr hielten. Der Grund sind die Turbulenzen an den Energiemärkten.

Auch Dieter Schlebrowski war Kunde bei einem günstigen Stromanbieter, bevor dieser Ende letzten Jahres seine Lieferungen einstellte. Damit es nicht zu einer Unterbrechung der Versorgung kommt, sprang die Regensburger Energie und Wasserversorgung (REWAG) als Ersatzversorger ein. Das ist in solchen Fällen gesetzlich geregelt. Für den 76 jährigen Rentner, der in einer kleinen Dachgeschosswohnung in der Nähe von Regensburg lebt, war das zunächst auch eine gute Lösung. Doch dann sollte er eine Rechnung bezahlen, die rund dreimal so hoch war wie zuvor.

Extreme Preise: 199 kWh Strom für 184 Euro

Dass der Preis für die Ersatzversorgung etwas höher ausfallen würde, damit hatte Dieter Schlebrowski schon gerechnet. Doch dann sollte er statt der üblichen 47 Euro im Monat für eine vergleichbare Menge Strom 184 Euro bezahlen.

Auch beim Gas sind viele Kunden betroffen, die einen neuen Liefervertrag brauchen, weil ihr alter Versorger den Vertrag gekündigt hat oder Insolvenz anmelden musste. Sie fallen ebenso automatisch in die Ersatzversorgung ihres örtlichen Grundversorgers. Nach Angaben der Verbraucherzentrale Bayern müssten sie danach aber zum Teil viermal soviel zahlen wie Bestandskunden. Rund ein Drittel der Grundversorger, häufig Stadtwerke, die in kommunaler Hand sind, habe spezielle, extrem hohe Tarife für solche Kunden eingeführt.

Energieversorger wehren sich gegen Vorwürfe

Was sagen die Energieversorger zu den Vorwürfen? Detlef Fischer ist Geschäftsführer beim Verband Bayerischer Energie- und Wasserwirtschaft. Die hohen Preise erklärt er mit der Entwicklung auf den Großhandelsmärkten. Im Vergleich zu 2020 hätten sich die Preise vervierfacht oder verfünffacht. Zudem sei die Preisentwicklung stark schwankend. Die Versorger könnten deshalb nur schwer planen, zu welchem Preis sie ihre Kunden beliefern können. Dies treffe insbesondere die Neukunden.

Für die Bestandskunden seien die benötigten Energiemengen quasi schon vor mehreren Jahren eingekauft worden - zu einem noch vergleichsweise niedrigen Preis. Dadurch entstehe letztlich der Unterschied zwischen den Preisen, die Neukunden im Vergleich zu Bestandskunden derzeit bezahlen.

Musterfeststellungsklage in Vorbereitung

Die Verbraucherzentrale Bundesverband will die hohen Neukundentarife nicht hinnehmen. Viele Fälle von betroffenen Verbrauchern wurden bereits gesammelt und ausgewertet. Ergebnis: Mit einer Musterfeststellungsklage soll gegen die Energieversorger vorgegangen werden. Gerichtlich soll festgestellt werden, dass es in der Grundversorgung mit Strom und Gas keine unterschiedlichen Tarife für Alt- und Neukunden geben darf. Bei erfolgreicher Klage vor Gericht könnten Betroffene Kunden von den Energieversorgern Geld zurückfordern. Möglichst noch vor dem Sommer soll die Klage eingereicht werden. Ein gerichtliches Urteil ist nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Bundesverband im kommenden Winter zu erwarten.

Von den hohen Preisen der Neukundenverträge seien sehr viele Verbraucher betroffen. Nicht nur solche, die bisher bei einem Billiganbieter unter Vertrag waren und denen gekündigt wurde. Auch wer sich nach einem Umzug neu in einer Wohnung oder einem Haus als Strom- und Gaskunde anmelden muss, steht häufig vor dem Problem, auf einmal das Doppelte oder Dreifache für Strom oder Gas bezahlen zu müssen. Das überfordere viele Verbraucher, so die Verbraucherschützer. Die aktuell hohen Einkaufspreise der Energielieferanten dürften nicht nur auf Neukunden abgewälzt werden.

Kritik vom Mieterbund Landesverband Bayern

Eine mögliche Überforderung von Verbrauchern sieht auch der Mieterbund Bayern. Vor allem Mieter, die schon jetzt - besonders allem in Ballungsräumen - bis zu 50 Prozent ihres Nettoeinkommens für Miete und Nebenkosten aufbringen müssten, könnten sich weitere Kostensteigerungen nicht leisten. Bei den hohen Preisen die Neukunden für ihre Verträge teilweise zahlen müssen, stelle sich grundsätzlich die Frage, ob diese gerechtfertigt sind.

Der 76-jährige Rentner Dieter Schlebrowski zögerte lange, bis er die Rechnung der REWAG beglich. Erst nach der dritten Mahnung überwies er "zähneknirschend", wie er sagt. Denn den Ärger und Aufwand, allein gegen einen großen Energieversorger vor Gericht zu ziehen, wollte er sich sparen.