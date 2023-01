Kirchenaustritt online - Verbraucherschützer warnen vor Betrug

Die Zahl der Kirchenaustritte ist seit Jahren sehr hoch. Im Jahr 2022 haben laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa in den fünf größten Städten im Freistaat offenbar mehr Menschen denn je der katholischen Kirche den Rücken gekehrt. 2021 waren es in ganz Deutschland 359.338 gewesen, in Bayern 100.872. Allein die Stadt München verzeichnete jedoch bis zum 15. Dezember 2022 insgesamt 26.008 Kirchenaustritte, wie ein Sprecher des Kreisverwaltungsrates mitteilte. Das sind knapp 4.000 mehr als im gesamten Vorjahr.

Kirchenaustritt per Mausklick

Viele Menschen, die sich entschieden haben, auszutreten, wissen nicht, wie sie das machen können und suchen im Internet nach Antworten. Einige Webseiten bieten den Kirchenaustritt per Mausklick an: "Hier können Sie Ihren Antrag auf den Kirchenaustritt online erstellen. Sparen Sie sich das Warten auf den Termin bei der Behörde." – So oder so ähnlich werben sie für den Online-Kirchenaustritt. Sie wirken dabei besonders seriös, weil sie mehrere Prüfsiegel aufführen.

Im Kleingedruckten steht dann oft die tatsächliche Leistung: Für etwa 30 € wird ein Formular an den Adressaten geschickt, das er dann mit zum Standesamt nimmt. Gespart hat der Kunde nichts. Im Gegenteil.

Gericht spricht von "Irreführung"

"Irreführend" nannte das Berliner Kammergericht eine dieser Webseiten, Kirchenaustritt24.de. Das war im Juni 2021. Sie ist mittlerweile offline, dafür arbeiten heute neue Seiten nach demselben Prinzip. Und: Dieselben Online-Antrags-Seiten gibt es auch für Führungszeugnisse oder Nachsendeaufträge.

Verbraucherschützer empfehlen, nur der Webseite der Stadt oder Gemeinde zu vertrauen. Ein Kirchenaustritt am Standesamt in Bayern kostet 25 Euro plus 10 Euro für eine Bescheinigung.