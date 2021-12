Kino Schwandorf baut pandemiegerecht um

Das Lichtwerk-Kino in Schwandorf hat seine zwei Säle runderneuert und dabei die Pandemie gleich mitberücksichtigt. In dem 85 Jahre alten Traditionskino in der Innenstadt sind die Sitzreihen jetzt 1,5 Meter auseinander. So muss keine Reihe mehr frei bleiben. "Man muss damit rechnen, dass das Virus jetzt nicht nächstes Jahr verschwindet, sondern das Virus wird uns sicherlich noch einige Zeit verfolgen", sagte Besitzer Karl-Heinz Saur dem BR.

Umbau gleich pandemiegerecht geplant

"Deswegen haben wir gesagt, machen wir das gleich entsprechend pandemiegerecht. Egal was auch immer passiert, wir sind gerüstet für die Zukunft", so Saur. Statt 130 Sitzen habe man jetzt 82. "Wir sind auf keinen Fall verzagt", betont der Kinobesitzer, auch wenn mit der 2G plus-Regel die Besucherzahlen noch mal nachgelassen haben.

Besucher "wegholen von negativen Ereignissen"

"Wichtig ist, dass wir schöne Filme zeigen können, dass wir die Leute entsprechend bei Laune halten können, auch in Krisenzeiten vielleicht auch ein bisschen wegholen von diesen negativen Ereignissen", so Kinobesitzer Saur. "Deswegen haben wir gesagt, machen wir mal wieder was Schönes auch fürs Auge."