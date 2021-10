Bürgergeld und Kindergrundsicherung: Die Reformpläne der Ampel

Verlässlich und aktivierend: So stellen sich SPD, Grüne und FDP nach den Sondierungsgesprächen den Sozialstaat vor. Und bürgerfreundlich soll die soziale Sicherheit gestaltet werden. Was das konkret heißt, ist noch offen. Was soll sich ändern im Vergleich zur jetzigen Grundsicherung?

Bürgergeld statt Hartz IV

Es gibt wohl wenige Reformen in der Sozialgesetzgebung, die so stark in das Leben der Deutschen eingriffen, wie die unter dem SPD-Kanzler Gerhard Schröder eingeführten. Die Ideen gehen zurück auf den früheren VW-Manager Peter Hartz. Seit 2005 bestimmt "Hartz IV" die sozialpolitischen Debatten, gehen Menschen ohne Job, die staatliche Hilfe zum Lebensunterhalt benötigen, "hartzen".

Die Kritik an den Reformen ebbte nicht ab und auch im Wahlkampf kamen zuletzt Forderungen nach einem Aus oder zumindest höheren Sätzen in der Grundsicherung. Künftig soll es nach den gemeinsamen Vorstellungen von SPD, Grünen und der FDP anstelle von "Hartz IV" ein "Bürgergeld" geben. Namensgeber ist die SPD.

Viele Genossinnen und Genossen haben nie ihren Frieden geschlossen mit den Reformen ihres früheren Kanzlers. Es werde – so eine Kritik – zu viel gefordert und zu wenig gefördert. Auf dem Parteitag 2019 wurde dann "Hartz IV" gestrichen und durch eine neue Leistung namens "Bürgergeld" ersetzt. Der Begriff taucht jetzt im Sondierungspapier wieder auf. Aber nicht alle Ideen des bisherigen Systems werden verworfen.

Rückkehr in den Arbeitsmarkt

Den Langzeitarbeitslosen zu einem Job verhelfen – das soll auch künftig im Mittelpunkt der Hilfen stehen. Dabei sprechen sich alle drei Parteien für eine Pflicht der Betroffenen zur Mitwirkung aus. Genau das war auch ein Kernansatz bei "Hartz IV" und es ist vor allem der FDP wichtig. Wer staatliche Hilfen bekommt, solle sich nicht in der "Hängematte" ausruhen können. Übersetzt heißt es, dass die Behörde dem, der zum Beispiel nicht zu den vereinbarten Terminen im Jobcenter erscheint oder sich an der Suche nach einer Stelle nicht aktiv beteiligt, auch die Leistungen kürzen darf. Ob das weiterhin als Instrument eingesetzt werden wird, lässt das Sondierungspapier offen.

An anderer Stelle wird es konkreter – ein bisschen zumindest. In der Corona-Krise dürfen Hartz IV-Bezieher mehr von ihrem Vermögen für sich behalten als eigentlich erlaubt und die Größe der Wohnung wird nicht mehr kontrolliert. Ob das fortgesetzt wird, soll "geprüft" werden. Es ist also umstritten und damit ein Thema für die zuständige Arbeitsgruppe bei den Koalitionsgesprächen.

Anders sieht es mit dem Zuverdienst für Bezieher des Bürgergeldes aus. Die Möglichkeiten sollen verbessert werden, um Anreize für eine Erwerbstätigkeit zu erhöhen. Ein Konstruktionsfehler beim bisherigen Hartz-IV System war ja gerade, dass sich für viele ein sozialversicherungspflichtiger Job nicht rechnete. Die FDP hat das oft genug in der Opposition kritisiert.

Höhe des Bürgergelds noch unklar

Was sich im Sondierungspapier nicht findet, ist eine konkrete Angabe zur Höhe des Bürgergeldes. Gewerkschaften, Sozialverbände und Kirchen hatten sich wiederholt, auch im Wahlkampf, stark gemacht für deutlich höhere Hartz-IV Sätze. Für einen Alleinstehenden sollte der Satz eigentlich ab Januar von 446 auf 449 Euro steigen.

Eigene Grundsicherung für Kinder

Der Staat spart nicht bei den Kindern – das warfen die meisten Kritiker der alten Regierung auch nicht vor. Es sei viel Geld lockergemacht worden, heißt es von einem Bündnis aus Gewerkschaften und Verbänden. Trotzdem gibt es alarmierende Zahlen: Jedes fünfte Kind lebt danach in Armut. Das liege auch daran, dass die staatliche Hilfe oft nicht ankommt bei denen, die auf sie angewiesen sind.

SPD, Grüne und FDP streben nun eine eigene "Kindergrundsicherung" an. Die soll alle bisherigen Leistungen – also auch das Kindergeld und den Kinderfreibetrag - bündeln und sie soll automatisch ausgezahlt werden. Aber wer hat Anspruch darauf? Es gibt verschiedene Modelle. Im Sondierungspapier ist nur davon die Rede, dass man sich auf Kinder mit dem meisten Bedarf an Unterstützung konzentrieren will.

Geld allein reicht nicht

Allein Geld zu überweisen, sei in vielen Fällen aber zu wenig, warnen Experten wie die Kölner Linken-Politikerin Carolin Butterwege sowie ihr Mann, der Politikwissenschaftler und Armutsforscher, Christoph Butterwegge. Ausgebaut werden müsste auch die Begleitung von Familien mit Problemen oder die Ganztagsbetreuung. Dort könnten die Kinder gezielt geschult werden. Und beide Elternteile könnten berufstätig sein und das Familieneinkommen sichern.