Kindergrundsicherung: Neue Familienministerin Paus ist gefordert

Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt laut Studien in Armut und das, obwohl der Staat eigentlich viel Geld in die Hand nimmt, um Familien zu unterstützen. Nach dem Rücktritt der ehemaligen Bundesfamilienministerin Anne Spiegel haben die Grünen Finanzpolitikerin Lisa Paus vergangene Woche als Nachfolgerin ernannt.

Eines ihrer wichtigsten Themen dürfte Kindergrundsicherung werden. Dass in Deutschland immer noch Kinder von Armut betroffen sind, sei ein unhaltbarer Zustand, sagt Paus.

Wichtigstes Projekt und größte Herausforderung: Kindergrundsicherung

Um die Kinderarmut zu beenden, wird die künftige Bundesfamilienministerin auf das zurückgreifen, was im Koalitionsvertrag steht und was sie mit vereinbart hat: eine Kindergrundsicherung. Die zurzeit verschiedenen Hilfen kommen oft nicht bei denen an, die darauf angewiesen sind und sie müssen einzeln beantragt werden, was viele Eltern überfordert.

Zum Artikel: "Finanzpolitikerin Paus soll neue Familienministerin werden"

Die Grundsicherung soll gebündelt und ohne komplizierte Antragsblätter berechnet und ausgezahlt werden. Sie sieht zwei Teile vor: ein vom Einkommen unabhängigen Garantiebetrag, auf den alle Kinder ein Recht haben und einen Zusatzbetrag für die, die darauf angewiesen sind.

Gesetz zur Kindergrundsicherung wird wohl noch dauern

Bis das Gesetz in Kraft treten kann – was vermutlich erst im Jahr 2023 der Fall sein wird – will die Ampel einen Sofortzuschlag einführen. Eines allerdings fehlt im Koalitionsvertrag dazu: ein konkreter Betrag.

Wird also auch beim Geld nur gebündelt oder stockt der Staat bei der Grundsicherung für Kinder auf? Die Grünen könnten sich durchaus einen höheren Betrag vorstellen. Doch dafür wird die neue Familienministerin Paus kämpfen müssen. Finanzminister Christian Linder sieht angesichts der Kassenlage wenig bis keinen Spielraum.