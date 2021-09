Kindergrundsicherung als Wahlkampfthema

In Deutschland geht es bei weitem nicht allen Jüngeren in der Gesellschaft gut. Darauf hat eine breite Allianz von 22 Organisationen, Verbänden und Gewerkschaften aufmerksam gemacht, zu denen auch der DGB und der VdK gehören. Vor der Bundestagswahl fordert die Allianz von der Politik, künftig eine Kindergrundsicherung einzuführen und der Bekämpfung der Kinderarmut damit in der kommenden Wahlperiode "höchste Priorität" einzuräumen.

Statistisches Bundesamt: Kinderarmutsgefährdung bei über 20 Prozent

Zwar habe die Große Koalition in den vergangenen Jahren nicht bei den Kindern gespart, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Trotzdem betrug die Armutsquote bei Kindern unter 18 Jahren im Jahr 2019 laut Statistischem Bundesamt rund 20,5 Prozent. Das heißt, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut lebt.

Ein Grund sei, dass die staatliche Hilfe nicht gänzlich bei denen ankomme, die auf sie angewiesen seien, heißt es in der Erklärung. Eine eigene Kindergrundsicherung soll da weiterhelfen. Auf die hätte jedes Kind einen Anspruch, auch der Nachwuchs aus finanziell gut ausgestatteten Familien.

Sozialallianz: Kindergrundsicherung für alle, aber unterschiedlich hoch

Für eine mögliche Kindergrundsicherung gibt es bereits verschiedene Modelle, die die bisherigen Leistungen, wie das Kindergeld und den Kinderfreibetrag, in einer einzigen Leistung zusammenfassen und das Existenzminimum neu definieren wollen. Damit soll die Kindergrundsicherung laut Erklärung der Allianz "einfach, unbürokratisch und sozial gerecht" werden.

Nach Angaben der VdK-Präsidentin Verena Bentele liegt das Kindergeld für Geringverdiener im Durschnitt unter dem Freibetrag für Besserverdienende. Das müsse sich ändern. "Um Kinder gut zu fördern, ist für uns eine ganz entscheidende Sache, dass Kinder, die einen höheren Bedarf haben in den Familien, die beste Förderung kriegen und die Förderung abnimmt, je mehr Geld die Eltern haben", sagt Verena Bentele. Zum Beispiel könnten die Sätze einer möglichen Kindergrundsicherung entsprechend gestaffelt werden. Die Kindergrundsicherung müsse über den Hartz-IV-Leistungen für Kinder und Jugendliche liegen.

Verschiedene Konzepte zur Armutsbekämpfung

Von der Linkspartei, der SPD, den Grünen und der FDP wurde solch eine Kindergrundsicherung ins Wahlprogramm aufgenommen. Die AfD will unter anderem, dass Ausgaben für Kinder vollständig abgesetzt werden können. Und die Union setzt neben einer besseren Steuerförderung von Familien auch darauf, Menschen einen Arbeitsplatz zu vermitteln und so Armut zu bekämpfen.