Kinderbonus auf den Weg gebracht - Auszahlung wohl im Mai

Vergangene Woche hat die Koalition erneut einen Kinderbonus beschlossen, diesmal in Höhe von 150 Euro. Am Dienstag hat nun das Kabinett die Sonderzahlung für Familien auf den Weg gebracht.

Auszahlung des Kinderbonus 2021 offenbar im Mai

Offenbar soll die Auszahlung im Mai stattfinden. Das hatte das "Handelsblatt" bereits am Dienstagmorgen unter Berufung auf einen entsprechenden Gesetzesentwurf des Bundesfinanzministeriums berichtet. "Für jedes Kind, für das für den Monat Mai 2021 ein Anspruch auf Kindergeld besteht, wird für den Monat Mai 2021 ein Einmalbetrag in Höhe von 150 Euro gezahlt", zitiert die Zeitung aus dem Gesetzesentwurf. Die Kosten für den Kinderbonus belaufen sich auf rund 2,1 Milliarden Euro.

Nach der Einigung der Koalitionsspitzen aus Union und SPD vergangene Woche hatte SPD-Chefin Saskia Esken noch auf eine Auszahlung des Kinderbonus im März oder April gehofft. Im vergangenen Jahr habe man es auch "innerhalb weniger Wochen oder Monate allerspätestens" geschafft, sagte sie vergangenen Donnerstag bei RTL/ntv-"Frühstart".

Kinderbonus 2021 mit Rahmenbedingungen wie 2020

2020 Jahr gab es einen Kinderbonus in Höhe von 300 Euro, um die Kaufkraft von Familien anzukurbeln. Bei der Neuauflage des Kinderbonus für 2021 sollen offenbar die gleichen Rahmenbedingungen wie 2020 gelten. Weitere Details hat das zuständige Familienministerium aber noch nicht bekannt gegeben.

Bezugsberechtigt ist jeder Kindergeldberechtigte ohne einen gesonderten Antrag stellen zu müssen.

Das Kinderbonus wird mit dem Kinderfreibetrag verrechnet, wodurch vor allem Familien mit kleinem und mittlerem Einkommen profitieren.

Auf die Grundsicherung wird der Kinderbonus nicht angerechnet. Das heißt, Empfänger von Sozialleistungen wie Hartz IV oder Wohngeld erhalten die Auszahlung in voller Höhe zusätzlich zu den Regelsätzen.

Der Kinderbonus wurde als Teil einer vom Finanzressort erarbeiteten Formulierungshilfe für steuerrechtliche Regelungen im Umlaufverfahren durch das Kabinett beschlossen. Zu dem steuerlichen Paket zählt außerdem die Verlängerung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Restaurants bis Ende 2022. Erweitert werden zudem für Unternehmer die Möglichkeiten des steuerlichen Verlustrücktrags.

Ebenfalls am Dienstag wurde das Sozialschutz-Paket III vom Kabinett verabschiedet, das unter anderem eine Hartz-IV-Bonus in Höhe von 150 Euro vorsieht. Alles beschlossenen Neuregelungen sollen noch in dieser Woche erstmals im Bundestag beraten werden.

Hintergrund: Wer ist kindergeldberechtigt?

Eltern erhalten auf Antrag für ihre Kinder zwischen der Geburt und dem 18. Lebensjahr Kindergeld. Den Anspruch haben die Sorgeberechtigten, die mit dem Kind in einem Haushalt leben. Die Kindergeld-Zahlung kann bis zum 25. Lebensjahr verlängert werden, beispielsweise wenn sich das Kind dann noch in der Ausbildung oder im Studium befindet - auch wenn es dann nicht mehr im gemeinsamen Haushalt lebt. Weitere Voraussetzung für den Kindergeld-Bezug: ein Wohnort in Deutschland, einem anderen Land der EU, in Norwegen, Liechtenstein, Island oder der Schweiz.

Hintergrund: Wer erhält den Kinderfreibetrag?

Neben Kindergeld gibt es für Eltern den sogenannten Kinderfreibetrag bei der Steuer (2021: 8.388 Euro pro Kind). Dieser wird vom zu versteuernden Einkommen der Eltern abgezogen, wodurch sich die zu zahlende Steuer verringert. Das Finanzamt prüft bei Abgabe der Steuererklärung automatisch, ob die Eltern mehr vom Kindergeld oder Freibetrag profitieren. Bei Vielverdienern lohnt sich der Freibetrag mehr. Wem dennoch Kindergeld ausgezahlt wurde, der zahlt es über die Steuer zurück.