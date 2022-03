KI in mittelständischen Unternehmen: Projekt wird erweitert

Mit der Initiative "KI-Transfer Plus" unterstützt der Freistaat Bayern seit einiger Zeit Modellprojekte einzelner mittelständischen Unternehmen, in denen es darum geht, künstliche Intelligenz im Alltag zu nutzen. Inzwischen gibt es erste Ergebnisse. Die beteiligten Unternehmen haben sie Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) in Schwandorf vorgestellt.

Roboter erkennt und entfernt Unkraut

In Schwandorf arbeitet der Landmaschinenhersteller Horsch beispielsweise unter anderem an einem Roboter, der Unkraut automatisch erkennen und entfernen kann. Kameras filmen das Feld mit den Nutzpflanzen. Diese Bilder wertet ein Computer aus, der mit Hilfe künstlicher Intelligenz gelernt hat, die Nutzpflanzen von Unkraut zu unterscheiden. Projekte wie diese könnten helfen, die Landwirtschaft effizienter und ökologischer zu machen, so ein Vertreter des Unternehmens. Ministerin Gerlach sprach von einem von mehreren Beispielen, die Vorbilder für andere Firmen sein können. Und: Diese könnten identifizieren, welchen Nutzen künstliche Intelligenz im eigenen Betrieb haben könnte.

Neue Forschungspartner stoßen hinzu

Das Projekt soll jetzt in einer zweiten Phase erweitert werden. Neben der OTH Regensburg und der TU München wird künftig auch die TH Aschaffenburg als Forschungspartner in das Projekt mit einbezogen. So können neben oberbayerischen und Oberpfälzer Unternehmen auch unterfränkische Unternehmen teilnehmen.