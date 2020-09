KI in der Praxis: Das ADA Lovelace Center

KI soll Stress des Autofahrers erkennen

Wie können Ergebnisse aus der KI-Forschung in realen Projekten aus der Wirtschaft angewendet werden, sodass beide Seiten davon profitieren? Die Antwort auf diese Frage wird im ADA Lovelace Center in Nürnberg gesucht. Seit der Eröffnung des Zentrums wurde zum Beispiel ein Programm im Nürnberger U-Bahnnetz installiert, dass die Abfahrtszeiten der automatisierten Bahnen im Sekundenbereich verschiebt, um Strom zu sparen. In einem weiteren Projekt arbeiten die Forscher daran, Fahrzeugen beizubringen, den Stresslevel ihres Fahrers zu erkennen.

Projekte werden zusammen mit der Wirtschaft entwickelt

Das Besondere: Alle Projekte werden in Zusammenarbeit mit Unternehmen entwickelt und beschäftigen sich deshalb mit ganz praktischen Problemen aus der Wirtschaft. Am ADA Lovelace Center arbeiten Forscher vom Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen sowie Wissenschaftler der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen sowie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Gefördert wird es vom Bayerischen Wirtschaftsministerium.