Kfz-Versicherung: Wann lohnt sich der Wechsel?

Es ist wieder so weit. Jedes Jahr im Herbst buhlen die Kfz-Versicherer um die Aufmerksamkeit der Kunden. Für Autofahrer heißt das: Angebote vergleichen und womöglich Servus sagen zum alten Versicherer. Denn der Wechsel zu einem neuen Versicherer lohnt sich meist, sagen die Experten vom Geldratgeber Finanztip. Allerdings gibt es bei einem Wechsel genau hinzuschauen.

Vorsicht bei Unfallschäden

Aufpassen muss, wer in der alten Kfz-Versicherung einen Unfallschaden hatte. Denn unter Umständen droht ihm eine teurere Schadenfreiheitsklasse. Geld sparen kann man womöglich trotzdem, erklärt Finanztip-Chef Hermann-Josef Tenhagen. Das einfachste sei erst einmal die Rechnung des Versicherers abzuwarten. Darauf ist die neue Schadenfreiheitsklasse zu sehen.

Kombination aus Vergleichsportal und Direktversicherer

Dann, so rät Tenhagen, kommt man am besten im Internet weiter. Am meisten könne man sparen, indem man Vergleichsportal und Direktversicherer kombiniert. Dafür sucht sich der Kunde zuerst auf Vergleichsportalen wie Check24 oder Verivox die günstigste Kfz-Versicherung in der neuen Schadensklasse aus. Danach geht er zu HUK24 und lässt sich ebenfalls ein Angebot machen.

Finanztip: Preiswerterer Versicherer trotz schlechterer Schadensfreiheitsklasse

Der Grund für diesen zweiten Check beim Direktversicherer: Die Huk24 hatte in der Finanztip-Abfrage häufig günstige Angebote. Im Vergleich zu den zwei Portalen sei bei dem Direktversicherer jedoch auch das Risiko deutlich höher, einen Preisausreißer nach oben zu erwischen, erklärt Finanztip. Wer beides prüft, Direktversicherer und Vergleichsportal, hat aber gute Chancen auf Erfolg, sagt Tenhagen: "Wahrscheinlich finden Sie, wenn Sie lange nicht gewechselt haben, einen preiswerteren Versicherer." Und das trotz schlechterer Schadenfreiheitsklasse, so der Finanztip-Chef.

Kündigungsfrist einhalten

Aber: Kündigungsfrist einhalten nicht vergessen. Denn wechseln können jetzt all diejenigen, deren Verträge zum 31.12. enden. Da eine einmonatige Kündigungsfrist gilt, muss die Kündigung spätestens am 30.11. beim Versicherer sein, sonst läuft der Vertrag automatisch ein Jahr weiter.