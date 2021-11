Kfz-Neuzulassungen: E-Autos & Co bremsen Benziner und Diesel aus

In Bayern wachsen die Zulassungszahlen von Pkw mit alternativen Antrieben deutlich. Das teilt das Landesamt für Statistik in Fürth mit. Demnach zählt das Kraftfahrt-Bundesamt in Bayern insgesamt 522.443 neu zugelassene Kraftfahrzeuge (Kfz) von Januar bis September 2021. Das entspricht einem Plus von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Pkw-Neuzulassungen steigen laut den Statistikern dabei um 3,0 Prozent auf 419.388 Fahrzeuge an. Den größten Anteil an Neuzulassungen haben dabei mit 174.871 die Pkw, die mit Gas, Elektro und Hybrid Motoren angetrieben werden. Die Autos mit alternativen Antrieben sind der Grund für den Anstieg an Neuzulassungen.

Vor allem E-Autos gefragt

Mit einem Plus von 136 Prozent auf knapp 45.595 Pkw hat dabei vor allem die reine Elektrotechnik (BEV) gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugelegt. Dazu kommen 128.040 Autos mit Hybridtechnik, von denen 47.903 Plug-in-Modelle sind, die erstmals für den Straßenverkehr zugelassen wurden. Ihre Zahl hat sich laut der Statistiker gegenüber den ersten neun Monaten des Vorjahres nahezu verdoppelt. Und: Sie übersteigt erstmals die Neuanmeldungen von Benzinern, die sich um 17,0 Prozent auf 156.308 verringern. Am größten ist der Unterschied zum Vergleichszeitraum bei den Diesel-Pkw, die nur noch auf 88.209 Zulassungen kommen. Das sind 31,9 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2020.

Mehr Lkw-, weniger Bus-Neuzulassungen

Wie bei den Pkw-Neuzulassungen haben die Statistiker auch bei anderen Fahrzeugklassen einen Anstieg verzeichnet. So wurden neun Prozent mehr Lastkraftwagen zugelassen, Zugmaschinen legten um 14,1 Prozent zu und Kraftfahrzeuganhänger um 6,1 Prozent. Dagegen sei bei Krafträdern ein Rückgang um 3,0 Prozent zu verzeichnen, bei den Kraftomnibussen sogar ein Minus von 32,2 Prozent, so das Landesamt für Statistik.