KfW: Viele Haushalte spüren Folgen des Klimawandels

Die globale Erwärmung belastet die Haushalte spürbar. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Demnach gaben rund 68 Prozent an, dass sie Beeinträchtigungen bereits heute wahrnehmen oder für die Zukunft befürchten. 52 Prozent beklagen einen hohen Kostendruck bei der Wärmeversorgung.

KfW: Lage dürfte sich weiter verschärft haben

Die Befragung liegt schon einige Monate zurück. Sie wurde vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine durchgeführt. Doch seither sind die Energiepreise weiter deutlich gestiegen. Es sei deshalb davon auszugehen, dass der Anteil der Haushalte, der sich um die hohen Energiekosten sorge, mittlerweile deutlich höher sei und weiter steigen werde.

Denn – so die Argumentation – die höheren Preise sind bis heute noch gar nicht vollständig bei den Verbrauchern angekommen. Es sei damit zu rechnen, dass die Gasrechnung für viele Haushalte in diesem Winter deutlich ansteigen wird. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau verweist auf Studien, wonach auf eine vierköpfige Familie mit Gasheizung jährliche Mehrkosten von mehreren tausend Euro zukommen könnten.

"Energieversorgung drängt in den Alltag"

Durch Trockenheit und Hitzeperioden im Sommer oder Extremwetterereignissen würden die Folgen des Klimawandels direkt vor der Haustür immer spürbarer, so Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. Der Anstieg der Energiepreise führe einem vor Augen, dass ein geringerer Energieverbrauch und eine unabhängigere Energieversorgung dem Klimaschutz dienten und gleichzeitig die Energiekosten senkten.

Als ein positives Zeichen wird bei der KfW gewertet, dass die Anzahl der Haushalte in Deutschland, die Energiewendetechnologien nutzen, im letzten Jahr deutlich gestiegen ist. Rund 29 Prozent nutzen dem Energiewendebarometer nach mittlerweile mindestens eine der alternativen Technologien: Photovoltaik, Solarthermie, Batteriespeicher, Wärmepumpe, Kraft-Wärme-Kopplung, Holzpelletsheizung oder ein Elektroauto. Weitere 13 Prozent der Haushalte planen die Anschaffung im laufenden Jahr. Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor (sieben Prozent in 2021).

Nachholbedarf im Gebäudesektor

Großen Handlungsbedarf sieht man bei der KfW im Gebäudebestand. Nicht einmal jeder Dritte der befragten Haushalte wohnt demnach bereits in gut gedämmten Gebäuden (29 Prozent). Ebenfalls knapp 30 Prozent lebten in Gebäuden mit sehr schlechtem Dämmzustand. Hier ist beispielsweise die Außenwand nicht gedämmt oder es gibt noch Fenster mit einer Einfachverglasung. Festgehalten wird im Umfrage-Ergebnis: Je älter das Gebäude ist, desto mehr Handlungsbedarf besteht. Dabei scheint das Thema "Energiewende" bei den Menschen mittlerweile angekommen zu sein. Neun von zehn finden die Energiewende wichtig oder sehr wichtig.

Große Hürden für einkommensschwache Haushalte

Rund 40 Prozent der Haushalte halten der Umfrage nach ihren eigenen Beitrag zur Energiewende für noch zu gering. Die Handlungsbereitschaft sei bei einkommensstarken Haushalten höher. Einkommensschwache Haushalte nutzten seltener Energiewendetechniken und hätten große Defizite.

Gleichzeitig haben viele Haushalte Vorbehalte, ob die Politik bei der Energiewende einen fairen Ausgleich für alle Beteiligten erreichen kann. Eine Mehrheit von 68 Prozent der Haushalte glaubt nicht daran. Eine große Herausforderung für die Gestaltung der Energiewende werde es also sein, diese Vorbehalte auszuräumen und alle beteiligten Bevölkerungsgruppen zu einem angemessenen Beitrag anzureizen, so das Fazit.