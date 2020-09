KfW gerät wegen Wirecard-Kredit ins Visier der Ermittler

Ermittler durchsuchten KfW-Tochter Ipex

Die auf Exportkredite und Projektfinanzierungen spezialisierte Tochter KfW Ipex erklärte, man kooperiere mit den Behörden.

"Wir bestätigen, dass Polizei und Staatsanwaltschaft in den Geschäftsräumen der KfW Ipex-Bank Ermittlungen im Zusammenhang mit unserer Finanzierung für Wirecard durchgeführt haben" Förderbank KfW

Anfangsverdacht der Untreue

Eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft nannte den Namen der Bank nicht, sie erklärte aber, es gehe um den Anfangsverdacht der Untreue. Die Staatsanwaltschaft ermittele gegen Verantwortliche einer Bank in Frankfurt. Dem Institut werde vorgeworfen, der Wirecard AG 2018 eine Kreditlinie über 100 Millionen Euro gewährt und diese 2019 verlängert zu haben, ohne Absicherungsgeschäfte abzuschließen, um sich vor Verlusten zu schützen.

In dem Zusammenhang auch Untersuchungen bei Wirecard

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen in Frankfurt habe es nach Medienberichten am Dienstag Durchsuchungen bei Wirecard gegeben. Die Staatsanwaltschaft in München, die im Fall Wirecard federführend ermittelt, wollte sich dazu nicht äußern.

Der ehemalige Dax-Konzern Wirecard hatte im Juni Insolvenz angemeldet, nachdem Wirtschaftsprüfer milliardenschwere Luftbuchungen entdeckt hatten. Investoren hatten Milliarden verloren. Ex-Wirecard-Chef Markus Braun und andere Manager sitzen in Haft, der für das Tagesgeschäft zuständige Vorstand Jan Marsalek ist auf der Flucht.

Parlamentarischer Untersuchungsausschuss in Vorbereitung

Der Skandal beschäftigt sogar die Politik. In einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss soll geklärt werden, wer verantwortlich dafür ist, dass die Machenschaften bei Wirecard so lange nicht entdeckt worden sind.