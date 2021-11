KfW Bank sieht deutsche Wirtschaft vor schwierigem Winter

Die Wirtschaft in Deutschland ist der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zufolge von den Lieferengpässen in der Corona-Krise stärker betroffen als in anderen Euroländern. Das Wachstum falle dort im laufenden Jahr mit fünf Prozent etwa doppelt so hoch aus wie in Deutschland.

Autoindustrie wirkt sich beim Wachstum nachteilig aus

Anders als im Euro-Durchschnitt bleibe die Wirtschaft bei uns noch länger hinter dem Vorkrisenniveau von 2019 zurück. Der hohe Anteil der Autoindustrie, der vorher von Vorteil war, wirke derzeit wie eine Wachstumsbremse. Hinzukämen die steigenden Unsicherheiten durch die Pandemie.

Ähnlich wie Bundesbank und Wirtschaftsweise rechnet auch die KfW im laufenden vierten Quartal mit keinem Wachstum mehr und hofft, dass mit dem neuen Jahr die Erholung weitergeht. Die Omikron-Variante stelle aber ein schwer kalkulierbares Risiko dar, so dass sich der Aufschwung weiter nach hinten verschieben könnte.

Experten sicher: Der Aufschwung kommt auch in Deutschland

Daran, dass die deutsche Wirtschaft am Ende ihren aktuellen Rückstand wieder aufholt, besteht für die Ökonomen kein Zweifel. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, die Industrie wartet nur auf ihre Chance, wieder mehr produzieren und verkaufen zu können.