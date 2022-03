Keramikindustrie kann Erdgas auch künftig nur schwer ersetzen

Keramik muss bei Temperaturen von über 1.000 Grad Celsius gebrannt werden. Diese Hitze wird in den Fabriken derzeit mit Erdgas erzeugt. Das ist jedoch in den letzten Monaten immer teurer geworden – und droht künftig auch knapp zu werden, weil Deutschland möglichst ohne Erdgasimporte aus Russland auskommen will. Erdgas durch andere, womöglich klimafreundlichere Energieträger zu ersetzen, wäre deshalb auch in der keramischen Industrie naheliegend.

Erdgas macht das Porzellan weiß

So einfach sei das jedoch nicht, betont der Geschäftsführer des in Selb im Landkreis Wunsiedel ansässigen Bundesverbands der keramischen Industrie, Christoph Holler, auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks: "Bei uns wird Erdgas zwingend benötigt – und zwar nicht nur als Energiequelle." Der Hintergrund sind chemische Prozesse: Weißes Porzellan kommt beim Brand nur dann heraus, wenn es eine Verbrennung gibt, bei der Kohlenstoff im Spiel ist, so Holler.

Kein Problem für technische Keramik, bei der die Farbe egal ist. Doch bei der Herstellung von Porzellan scheidet der Einsatz von Elektroöfen aus, genauso auch bei Waschbecken oder Kloschüsseln. Und selbst grüner Wasserstoff könnte in diesen Fällen nicht direkt in den Brennöfen eingesetzt werden, sondern müsste zuvor methanisiert werden.

Der Bundesverband der keramischen Industrie hat eine Studie zu mittelfristigen Ersatzmöglichkeiten für Erdgas in Auftrag gegeben, so Holler, doch schon jetzt zeichne sich ab: "Alles was möglich wäre, käme richtig teuer." Der Verband fordert deshalb eine staatliche Entlastung bei den Erdgaskosten.

SPD-Bundestagsabgeordneter macht Hoffnung

Der Hofer SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger macht der Branche dabei Hoffnung. Die Koalition im Bund arbeite mit Hochdruck an Maßnahmen zur Entlastung von Industrie und privaten Haushalten bei den hohen Energiepreisen. Die Situation sei jedoch komplex. "Wir sind natürlich dabei, auch die besondere Situation der Glas- und Keramikindustrie in der Region in die Überlegungen in die Diskussionen in Berlin mit einzubringen", versichert Nürnberger.

Keramische Industrie hat volle Auftragsbücher

Teilweise sind Fabriken noch durch längerfristige Gasverträge vor den extremen Preissteigerungen an den Energiebörsen geschützt. Die keramische Industrie hat derzeit volle Auftragsbücher. "Wir könnten eigentlich produzieren und bräuchten zusätzlich Personal", so Verbandsgeschäftsführer Holler.

Sollte Gas in Deutschland unbezahlbar oder womöglich sogar rationiert werden, drohe jedoch eine Verlagerung von Produktion ins Ausland. Im letzten Jahrzehnt hätten die Keramikfirmen gerade im Sanitärbereich weltweit zusätzliche Werke gebaut, zum Beispiel in Thailand oder China.