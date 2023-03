Kemptener Logistikunternehmen Dachser wächst weiter

Trotz Krisen verzeichnet der Logistik-Spezialist Dachser hohe Umsatzsteigerungen. Weil viele Unternehmen ihre Lieferketten umstellen, war das vergangene Jahr besonders anspruchsvoll. Auch die Umstellung der Fahrzeugflotten auf Elektro- und Wasserstoffantriebe fordert das Familienunternehmen heraus.

Dachser profitiert vom Umbau der Lieferketten

2022 suchten weltweit viele Unternehmen neue Handelspartner und bauten ihre Lieferketten um. Wegen der zahlreichen Krisen wollten die Firmen nicht mehr nur auf einen Lieferanten setzen. Rohstoffe und Vorprodukte sollten aus möglichst unterschiedlichen Quellen und von mehreren Geschäftspartnern kommen. Vor allem, um mögliche Ausfallrisiken zu minimieren.

Eine solche Neuausrichtung ist eine Herausforderung, schafft aber auch mehr Sicherheit. Dachser habe seine Kunden erfolgreich beraten, wie sie ihre Lieferketten optimieren können und sei dabei, "in eine neue Liga vorzustoßen", so Dachser Chef Burkhard Eling. Auch finanziell zahlte sich das Geschäft aus. Insgesamt stieg das Preisniveau für Transporte im vergangenen Jahr deutlich.

Wasserstoffantriebe für LKW

Zu den längerfristigen Herausforderungen gehört für Dachser vor allem die Umstellung der Fahrzeugflotten auf alternative Antriebe. Zurzeit sei das im Bereich der E-Mobilität erst in kleinerem Umfang der Fall. Besonders in Innenstädten und Ballungsräumen, wo die Umweltanforderungen besonders streng sind. Im Fernverkehr sind nach Angaben von Dachser Wasserstoffantriebe besonders geeignet. Hier steht das Unternehmen aber noch ganz am Anfang und testet gerade die ersten beiden LKW. Eine vollständige Transformation hin zu Nullemissions-LKW werde noch mindestens zwei Jahrzehnte dauern.

Exoskelette und automatisierte Lager

Auch in vielen andere Bereichen investiert Dachser in neueste Technik und Software. So kommen in den Lagerhallen etwa zunehmend autonome Fahrzeuge zum Einsatz. Und Mitarbeiter werden körperlich entlastet, indem sie Exoskelette tragen. Die sollen mit Hilfe kleiner Motoren die Arbeit erleichtern. Beim Anheben schwerer Waren kann so etwa das Aufrichten sehr viel leichter werden und die Wirbelsäule schonen. Aufgrund guter Geschäfte konnte Dachser im vergangenen Jahr insgesamt fast 200 Millionen Euro investieren. Davon flossen allein dreißig Millionen in ein vollautomatisiertes Hochregallager in der Niederlassung Memmingen.

Starker Mangel an LKW-Fahrern

Welchen Gewinn Dachser erwirtschaftet, darüber gibt das Familienunternehmen aus Kempten keine Auskunft. Neben der Digitalisierung und dem Klimaschutz ist für Dachser besonders die Personalentwicklung ein entscheidender Faktor. Denn es fehlen nach wie vor ausreichend LKW-Fahrer. Auch deshalb spielt das Thema Ausbildung eine ganz wichtige Rolle. 600 neue Auszubildende und Studierende konnte Dachser zuletzt gewinnen. Über 100 davon wollten Berufskraftfahrerin und Berufskraftfahrer werden. Viel zu wenige, um die in Rente gehen werden, zu ersetzen.