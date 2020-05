Keine Ruhe an der Preisfront

Die Corona-Krise hat die Wirtschaft erheblich durcheinander gebracht, die Auswirkungen sind auch bei der Preiserhebung deutlich zu spüren. Im Corona-Lockdown standen die Preisermittler des statistischen Landesamtes auch im Mai teilweise vor verschlossenen Ladentüren oder leeren Regalen. Und trotzdem zeigt sich ein zwiespältiges Bild. Deutlich niedrigere Preise für Kraftstoffe (minus 26,4 %) und Heizöl (minus 20,6 %) sorgten für eine nur geringe Inflation von nur 0,6 Prozent. Rechnet man die Energiepreise und die ebenfalls gesunkenen Nahrungsmittel heraus, ergibt sich aber mit 1,2 Prozent eine weitaus höhere Inflationsrate.

Verbraucher nehmen Inflation unterschiedlich wahr

Doch viele Verbraucher meinen, dass die Preise stärker steigen, als amtlich ausgewiesen. Sie sind daran interessiert, ihren Lebensstandard zu halten und wollen wissen, wie viel sie dafür ausgeben müssen. Diese falsche Wahrnehmung zeigt sich auch während der Corona-Krise. IT-Produkte zum Beispiel sind in den vergangenen Monaten billiger geworden oder bieten mehr Leistung zum gleichen Preis. Dennoch interessieren einen Rentner die im gleichen Zeitraum stark gestiegenen Preise für Kartoffeln und Gemüse wohl deutlich mehr.

Das Statistische Bundesamt bietet deshalb auf seiner Homepage einen Inflationsrechner an, mit dem jeder Verbraucher seine persönlichen Lebenshaltungskosten ermitteln kann. Denn auch die Messmethoden der Statistischen Ämter mittels eines Warenkorbs sind umstritten. Auswahl der Produkte und ihre Gewichtung werden alle 5 Jahre neu festgelegt. So wurde beispielsweise Lebensmittel von 13,1 Prozent Anteil in 1995 auf nur noch 9,7% Anteil in 2015 herabgestuft – obwohl die Lebensmittelpreise seitdem stark gestiegen sind. Der Anteil der weit weniger verteuerten Pauschalreisen hingegen wurde von 1,76 % auf 2,66% erhöht. Das senkt natürlich die durchschnittliche Inflationsrate. Doch davon hat derjenige nichts, der für Miete, Heizung, Kleidung und Nahrung bereits einen Löwenanteil ausgeben muss.

Kein Wunder, dass immer wieder alternative Inflationsmessungen versucht werden. Eine aus bayerischer Sicht besonders originelle Möglichkeit bietet der Gold/Wiesenbier-Index. Er liefert einen klaren Beleg für den stetigen Kaufkraftverlust des Euro verdeutlicht an einem urbayerischen Produkt. Denn die Analyse der Maßpreise in Euro über die Jahre zeigt deutlich, dass der Bierpreis in Euro immer nur stieg, bei der letzten Wiesn vor Corona auf bis zu 11,80 Euro. Hätte man stattdessen in Milligramm Gold bezahlen können, wäre der Maßpreis 2019 sogar niedriger ausgefallen als zu Beginn der Messungen im Jahr 1950.

Inflation gleich Geldmenge minus Wirtschaftswachstum

Preissteigerungen werden immer dann für den Verbraucher gefährlich, wenn seine Kaufkraft sinkt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn mehr Geld als Güter (das sogenannte Bruttoinlandsprodukt BIP) im Umlauf ist. Zieht man die Geldmenge in einer Volkswirtschaft von seinem Bruttoinlandsprodukt ab, kommt man zu einer anderen Inflationsrate als, die amtliche Statistik sie ausweist.

Folgt man diesem monetaristischen Ansatz, lag die deutsche Inflationsrate 2017 um 0,4% höher als offiziell ausgewiesen, in 2018 schon um 1% und in 2019 sogar um 2,5% (Quellen: Deutsche Bundesbank, Statista, Destatis, eigene Berechnungen).

Inflationsgefahr durch wachsende Geldmenge ?

Bereits seit der Finanzkrise 2009 wächst die Geldmenge M3 in der Eurozone ständig. Im März wuchs der Bargeldumlauf (M1) mit 7,5 % zum Vorjahresmonat so stark wie seit Ende 2008 nicht mehr.

Zuletzt hatten die Europäische Zentralbank (EZB) und die Staaten der Eurozone zahlreiche Maßnahmen zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise auf den Weg gebracht. Die Kombination aus lockerer Geldpolitik und expansiver Fiskalpolitik dürfte das Wachstum der Geldmenge nach Einschätzung von Experten in den kommenden Monaten weiter anheizen.

Ob diese Geldflut zu Geldentwertung führt oder statt Preisinflation sogar ein Rückgang der Preise (=Deflation) folgt, ist ungewiss. Das hängt entscheidend mit der Umlaufgeschwindigkeit zusammen, mit der das aus dem Nichts geschaffene Geld der Zentralbanken in der Volkswirtschaft kreisen wird. Die Umlaufgeschwindigkeit sinkt im Euroraum seit vielen Jahren, sehr zum Leidwesen der Europäischen Zentralbank, die - vereinfacht gesagt - alles tut, um mehr Inflation und damit mehr Wachstum und somit Wohlstand zu erzeugen. Jedoch: Zentralbanken können soviel Geld drucken wie sie wollen – ausgeben müssen es die Verbraucher schon selber.

Deshalb wagen die Staaten bislang undenkbare Anreize: Geldgeschenke, Urlaubszuschüsse, Negativzinsen für Sparer, riesige Konjunkturprogramme werden aufgelegt.

Umlaufgeschwindigkeit des Geldes entscheidend

Entscheidend ist dabei das Verhältnis von Geldmenge, Umlaufgeschwindigkeit und Gütermenge.

Hinkt die Menge der handelbaren Güter hinterher und wird immer mehr Geld in den Kreislauf gepumpt, dann steigen die Preise auf breiter Front und eine Inflationsmentalität macht sich breit. Von Inflation profitieren würden zweifellos die hoch verschuldeten Staaten, die so ihren Gläubigern immer wertloseres Geld zurückzahlen könnten.

Ob und wie es kommt, darüber gehen die Expertenmeinungen weit auseinander. Unbestritten wird jedoch mit der beispiellosen Ausweitung der Geldmenge eine gefährliche Voraussetzung für künftige Geldentwertung geschaffen.