Keine Rettung: EU setzt im Ernstfall auf Bankenabwicklung

Der Fall der Schweizer Großbank Credit Suisse hat die Finanzmärkte erschüttert. Nur mit Hilfe der Schweizerischen Notenbank, des Staates und einer Zwangsehe mit dem Konkurrenten UBS gelang die Rettung. In der Europäischen Bankenunion soll das anders laufen. Die EU-hat für solche Fälle einen Abwicklungsmechanismus entwickelt, der Staat und Steuerzahler möglichst verschonen soll:

"Too big to fail" wurde schon zu oft ausgenutzt

Systemrelevante Banken, die zu groß zum Scheitern sind – "too big to fail" – als dass man sie einfach fallen lassen könnte, haben diesen Umstand oft schon ausgenutzt. Sie lassen sich dann auf Kosten von Staat und Steuerzahler sanieren, die Angst vor einer neuen Finanzkrise haben. Der jüngste Fall ist die Schweizer Großbank Credit Suisse, die viele Regeln missachtete und jetzt zum öffentlichen Sanierungsfall wurde.

In der EU-Bankenunion soll das anders laufen: selbst systemrelevante Großbanken, die von der EZB überwacht werden, sollen notfalls abgewickelt werden.

EU Banken machen für die Abwicklung ein "Testament"

Dafür müssen sie eine Art "Testament" machen, in dem drin steht, wie eine mögliche Auflösung der Bank aussieht und entsprechende Vorkehrungen treffen. Die Maßnahmen folgen einer Methode, die sich Einheitlicher Abwicklungsmechanismus SRM (Single Resolution Mechanism) nennt. Der sieht vor, dass als erstes die Aktionäre, Gläubiger und größeren Einleger der Bank ihren Beitrag leisten, bevor ein Abwicklungsfonds SRF (Single Resolution Fund) den Rest übernimmt. Dieser Fonds wird von den Banken selbst aufgefüllt und soll bis Ende dieses Jahres 80 Milliarden Euro enthalten.

Praxistext bislang noch nicht notwendig

Ob das wirklich auch funktioniert, ist noch nicht erwiesen. Es wurden seit der Entwicklung des Abwicklungsmechanismus im Jahr 2015 bereits mehrere Banken einer solchen Behandlung unterzogen. Es handelte sich aber eher um unbedeutende Institute. Über die Einhaltung der strengen Kriterien wacht ein Single Resolution Board (SRB) unter Leitung von Elke König, die vorher Chefin der deutschen Finanzaufsicht Bafin war.

Das SRB in Brüssel hat inzwischen knapp 500 Mitarbeiter, die mit den nationalen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten. So gibt es in Deutschland für die zahlreichen kleineren Institute, wie Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, eine Unterbehörde der Bafin, die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilität (FSMA), die für die Abwicklungsplanung von rund 1.500 nationalen Instituten zuständig ist. Die verlangt seit 2018 umfangreiche Prüfungen von jeder noch so kleinen Bank, was Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken oft als Schikane empfinden.

Immer noch Ausnahmen für eine staatliche Bankenrettung

Außerdem haben die Regierungen der EU-Länder immer noch die Möglichkeit, ihre eigenen nationalen Banken nach einem inländischen Insolvenzverfahren weiterzuführen, etwa durch frisches Kapital oder eine staatliche Auffanggesellschaft. So wurde die italienische Traditionsbank Monte dei Paschi mit einem Staatsfonds der Regierung in Rom gerettet, die dafür eine Sondererlaubnis der EU bekam. Da es sich dabei um außerordentliche staatliche Beihilfen handelt, müssen solche Hilfen nach EU-Recht später wieder zurückgezahlt werden.

EU-Kommission behält sich Entscheidung im Einzelfall vor

Grundsätzlich werden alle brisanten Fälle vom SRB in Brüssel der EU-Kommission zur Abstimmung vorgelegt. Dann fällt im Einzelfall die Entscheidung, ob es nicht auch zu einer nationalen Lösung kommt. Dabei ist es, wie bei Monte dei Paschi, immer noch möglich, dass Staat und letztlich auch die Steuerzahler einer europäischen Bank die notwendigen Hilfen verschaffen.

Commerzbank, Hypo Real Estate und SachsenLB als negative Beispiele

Was wirklich passiert, wenn eine systemrelevante Großbank wie die Schweizer Credit Suisse im Euroraum in Schieflage gerät, ist also weiterhin offen. Die EZB und andere Bankenaufseher hoffen, dass umfangreiche Kontrollen das auch in Zukunft verhindern können.

Seit der Finanzkrise von 2008 war das nicht mehr der Fall. Damals musste zum Beispiel der Bund mit einer Staatsbeteiligung und Krediten der Commerzbank helfen. Auch die SachsenLB oder die Hypo Real Estate wurden mit nationalen Rettungsplänen gerettet.