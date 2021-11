Keine Kauflaune: Vierte Corona-Welle dämpft das Konsumklima

Der Konsumklima-Index in Deutschland ist gesunken. Für die schlechte Stimmung der Verbraucher seien vor allem zwei Faktoren verantwortlich, sagen die Experten der Marktforschungsgesellschaft GfK: die vierte Corona-Welle, die für Verunsicherung sorgt und die hohe Inflationsrate von über vier Prozent.

Hohe Inflation verunsichert die Verbraucher

Die Deutschen seien Preisstabilität gewohnt, so GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. Deshalb würden die Preissteigerungen von derzeit deutlich über vier Prozent die Verbraucher verunsichern, so der Experte: "Das beeinträchtigt natürlich die Kaufkraft der Verbraucher und entsprechend sind sie dann auch vorsichtiger, was die Ausgaben betrifft, das sehen wir im November sehr deutlich." Für den Konsumklima-Index der GfK werden monatlich rund 2.000 Menschen befragt.

Einkommensaussichten haben sich verschlechtert

Insgesamt beurteilten die Befragten die Aussichten für die deutsche Wirtschaft deutlich negativer als noch im Vormonat. Auch die Einkommenserwartung hat sich erheblich verschlechtert. Denn neben der hohen Inflationsrate führen Probleme in den Lieferketten dazu, dass die Sorge der Menschen steigt, in Kurzarbeit geschickt zu werden oder den Arbeitsplatz zu verlieren. Dementsprechend ist auch die Anschaffungsneigung zurückgegangen, ein schlechterer Wert wurde zuletzt vor neun Monaten im Februar 2021 gemessen.

Gedämpfte Aussichten für das Weihnachtsgeschäft

Noch vor wenigen Wochen blickte der bayerische Einzelhandel optimistisch auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. Doch nun sind die Weihnachtsmärkte abgesagt und für die Gastronomie gelten strenge Zugangsregeln. "Dadurch fehlt die Frequenz und das Einkaufserlebnis kommt natürlich so abhanden", sagt Uwe Werner, Geschäftsführer des Handelsverbandes Mittelfranken. Immerhin sei der Einzelhandel aber mit einem "blauen Auge" davongekommen: Die Geschäfte bleiben offen und Kunden müssen sich auch nicht vorher testen lassen. Von daher rechnet der Verband mit einem ähnlichen Umsatz wie im vergangenen Jahr.