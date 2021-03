Keine Handwerksmesse – So leiden die Unternehmen darunter

Starker Umsatzrückgang im Handwerk

Dabei wäre der Umsatz für viele Handwerker im Moment besonders wichtig. Denn die Corona-Pandemie hat die Unternehmen stark getroffen, so eine aktuelle Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Dramatisch verschlechtert hat sich demnach die Situation im KFZ-Gewerbe und im Nahrungsmittelhandwerk. Hier verzeichneten im vergangenen halben Jahr 50 Prozent der Betriebe ein Umsatzminus. Bezogen auf alle Branchen klagen nur 30 Prozent über einen Rückgang.

Stimmung in Betrieben ist gedämpft

Und der Blick in die Zukunft fällt bei vielen Handwerksbetrieben pessimistisch aus, da die momentane Corona-Lage und die wackelige Öffnungsperspektive zu viel Unsicherheit führt. Nur 25 Prozent rechnen für dieses Jahr laut der Befragung von Creditreform mit steigenden Umsätzen. Knapp 23 erwarten Einbußen. Das sind die schlechtesten Erwartungen im Handwerk seit 2010. Die Unsicherheit zeigt sich auch an einer anderen Zahl. Nur jeder zweite Betrieb will in der nächsten Zeit investieren. Das ist der niedrigste Wert seit 2013.

Kein Spitzengespräch mit der Bundeskanzlerin

In einer solchen Zeit wäre die Internationale Handwerksmesse als Treffpunkt und Möglichkeit, Umsatz zu generieren und neue Kunden zu gewinnen, umso wichtiger. Doch mit der Absage fehlt nicht nur den Handwerkern, wie Christiane Oexl, etwas.

Auch Jugendliche können die einzelnen Berufe nicht mehr vor Ort kennenlernen, die Betriebe nicht mehr für die Ausbildung werben. Und das traditionelle Spitzengespräch zwischen Vertretern der deutschen Wirtschaft und Bundeskanzlerin Merkel, das fällt genauso aus. Sehr zum Bedauern von Franz Xaver Peteranderl. Gerne hätte der Präsident des Bayerischen Handwerkstags der Kanzlerin gesagt, dass die einzelnen Akteure in der Bundesregierung schneller werden müssten. Es sei schwierig, wenn es Wirtschaftshilfen gebe, die erst mit Monaten Verspätung bei den Betrieben ankommen.

Hoffnung liegt nun auf Handwerksmesse 2022

Um in Zeiten ohne Handwerksmesse an Aufträge zu kommen, musste sich Goldschmiedin Christiane Oexl umstellen. Sie arbeitet in diesen Zeiten viel mit Galerien und deren Online-Ausstellungen zusammen. Auch auf viele ihrer Stammkunden könne sie sich verlassen, erzählt sie. Trotzdem hofft sie auf eine Internationale Handwerksmesse 2022 – zumindest im Kalender steht die schon mal.