"Keine Entspannung": Oberfrankens Betrieben droht Kurzarbeit

Die Oberfränkische Metall- und Elektroindustrie steckt in der Produktionskrise. Die Auftragslage sei gut, aber der Mangel an Rohstoffen und Teilen führe zu Umsatzeinbrüchen, so Thomas Kaeser, Vorsitzender des Vorstands der Bayerischen Metall und Elektroindustrie für Oberfranken. "Der Pessimismus in den Unternehmen überwiegt, kein Unternehmen rechnet mit einer Entspannung in diesem Jahr", so Kaeser.

Gute Auftragslage, schlechte Materialverfügbarkeit

Und obwohl im März Arbeitgeberverbände noch gefordert hatten, dass Kurzarbeit keine Dauerlösung in der Krise sei, will Kaeser die Maßnahme nicht ausschließen: "Wenn es weiterhin so schlecht läuft, kann ich nicht garantieren, dass es im Herbst keine Kurzarbeit gibt." Der Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie und die Folgen gefährden derzeit viele Unternehmen in Oberfranken. Die Auftragslage sei nach wie vor sehr gut, die Aufträge seien vorhanden, doch es fehle an Teilen und Material.

Die aktuell gestiegenen Preise sorgen nach Angaben von Thomas Kaeser momentan dafür, dass die Unternehmen mit deutlich niedrigeren Erträgen rechnen. Im Rahmen der künftigen Tarifverhandlungen warnt der Vorstandsvorsitzende des Coburger Unternehmens Kaeser vor überzogenen Forderungen der Gewerkschaft. Zu hohe Steigerungen bei den Löhnen würde die Unternehmen noch weiter in die Krise führen.