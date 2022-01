Keine Impfpflicht für Apotheken-Personal, das impft?

In zwei Monaten greift eine Impfpflicht für das Personal in weiten Teilen des Gesundheitswesens. Ausgenommen davon sind Apotheken. Offenbar auch solche, in denen Impfungen vorgenommen werden. Bei Ärzteverbänden sorgt das für heftige Kritik.