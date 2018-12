Keine betriebsbedingten Kündigungen bei SKF

Der Betriebsrat und die Geschäftsführung von SKF haben sich darauf geeinigt, dass es derzeit keine betriebsbedingten Kündigungen und Entgeltstreichungen geben soll, sagte Betriebsratsvorsitzender Norbert Völkl gegenüber dem BR.

"Betriebsrat und Geschäftsführung werden weiter konstruktiv an möglichen Kostensenkungsmöglichkeiten und einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit arbeiten." Betriebsratsvorsitzender Norbert Völkl

Im Sommer hatte die Geschäftsführung angekündigt, in den nächsten acht bis zehn Jahren bis zu 1.100 Arbeitsplätze am Standort Schweinfurt abbauen zu wollen. "Ich bin sehr zufrieden, dass wir auf einem sachlichen und konstruktiven Weg verhandeln können," so Völkl. Über den Verzicht von betriebsbedingten Kündigungen und Entgeltstreichungen wurde nun auch in Betriebsversammlungen die Belegschaft informiert.

Digitalisierung kostet Arbeitsplätze

Die SKF Geschäftsführung dachte an einen langfristigen Mitarbeiterabbau, unter anderem um Kosten zu senken. Bei SKF zieht – wie in vielen anderen Industrieunternehmen - die Digitalisierung ein. Das wird laut Völkl Arbeitsplätze kosten. Gemeinsam mit der Geschäftsführung will der Betriebsrat versuchen, diese Arbeitsplatzverluste an anderen Stellen soweit möglich durch neue Jobs zu kompensieren.