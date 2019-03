Keine Aldi-Tankstelle in Schwandorf - Sorge um Kundensicherheit

Der Discounter Aldi wollte auf dem Parkplatz seiner Filiale im Einzelhandelsgebiet "Am Brunnfeld" eine Tankstelle bauen. Dafür hätte jedoch der Bebauungsplan geändert werden müssen, der an dieser Stelle Handel vorsieht.

Sorge wegen Verkehrszunahme

Der Bauausschuss des Schwandorfer Stadtrats hat die Änderung am Mittwoch Nachmittag abgelehnt. Die Stadträte sehen die Sicherheit der Aldi-Kunden im Ein- und Ausgangsbereich gefährdet, weil durch die Tankstelle ein höheres Verkehrsaufkommen zu erwarten sei. Der Markt liegt an einem Kreisverkehr, über den der gesamte Verkehrsstrom zu den großen Lebensmittel- und Baumärkten in dem Gebiet fließt.

Erste Aldi-Tankstellen in Deutschland

Schwandorf wäre einer der ersten Standorte für Aldi-Tankstellen in Bayern geworden. In Österreich hat der Aldi-Ableger Hofer bereits rund 80 Tankstellen eröffnet. Auf süddeutschen Aldi-Parkplätzen sind seit August fünf Tankstellen entstanden. Es sind automatische Tankanlagen, an denen mit Karte gezahlt wird. Betrieben werden sie von Avanti, einer Tochter des Konzerns OMV. Das Angebot, Tanken und Einkaufen zu günstigen Preisen zu verbinden, soll Kunden anlocken. Der Sprit bei Aldi ist in der Regel ein paar Cent günstiger.

Eine Aldi-Tankstelle hätte den Preiskampf in Schwandorf wahrscheinlich weiter angeheizt. In der Stadt gibt es noch mehrere freie Tankstellen. Zudem betreibt der Handelskonzern Globus im Gebiet "Am Brunnfeld" bereits eine Tankstelle. Einen nennenswerten Preisvorteil haben Autofahrer hier allerdings nur über eine Kundenkarte, die ein Rabattsystem beinhaltet.