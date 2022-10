Kein weiterer Absturz der Verbraucherstimmung

Bei den drei Komponenten der GfK-Konsumklimastudie hat im Oktober lediglich die Konjunkturerwartung weitere geringfügige Einbußen zu verzeichnen. Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung legen dagegen leicht zu. Dennoch bewegt sich das Konsumklima insgesamt auf einem sehr niedrigen Niveau.

Keine Trendwende zu erkennen

GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl hält es deswegen für zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen. "Die Situation bleibt für die Konsumstimmung sehr angespannt. Die Inflation ist zuletzt in Deutschland auf zehn Prozent gestiegen, die Sorgen um die Sicherheit der Energieversorgung werden nicht geringer. Deshalb bleibt abzuwarten, ob die aktuelle Stabilisierung von Dauer ist oder angesichts des kommenden Winters eine weitere Verschärfung der Lage befürchtet werden muss", ordnet Bürkl die aktuelle Studie ein.

Noch kein Vertrauen in die Maßnahmen der Politik

Nach Einschätzung der GfK-Forscher ist weiterhin unklar, inwieweit die beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Energiekrise, wie etwa die Gaspreisbremse, die Inflation dämpfen können. Solange die Inflation hoch bleibe und Zweifel an einer uneingeschränkten Energieversorgung bestünden, werde sich auch das Konsumklima nicht spürbar und nachhaltig erholen können. So haben sich auch die Einkommenserwartungen der Deutschen nur geringfügig erholt, nachdem sie im September auf ein historisches Rekordtief abgestürzt waren. Diese enormen Verluste konnten im Oktober nur zu einem Bruchteil wettgemacht werden. Somit sei keine Entwarnung in Sicht.

Erwartete Heizkosten dämpfen die Kauflaune

Explodierende Energie- und Lebensmittelpreise vermindern die Kaufkraft der Einkommen der privaten Haushalte und sorgen für den anhaltenden Einkommenspessimismus. Und nach den bislang vorliegenden Prognosen soll die Inflation auch im kommenden Jahr hoch bleiben. Auch die Anschaffungsneigung ist nur geringfügig gestiegen. Denn angesichts der stark gestiegenen Energiepreise gehen die Haushalte davon aus, künftig wesentlich mehr finanzielle Mittel für das Heizen aufwenden zu müssen. Dieses Geld fehlt damit für andere Anschaffungen und entsprechend wird die Konsumneigung auch in den kommenden Monaten niedrig bleiben, sind die GfK-Forscher überzeugt.

Deutsche erwarten Rezession

Im Gegensatz zur Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung kann die Konjunkturerwartung im Oktober nicht zulegen. Die Verbraucher gehen davon aus, dass Deutschland in eine Rezession rutschen wird. Experten bestätigen diese Einschätzung und prognostizieren, dass das Bruttoinlandsprodukt 2023 um etwa ein halbes Prozent zurückgehen wird.