Viele Beschäftigte erhalten kein Weihnachtsgeld

Eine Online-Befragung des WSI Institutes der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigt, etwa die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen kein Weihnachtsgeld. Die Wissenschaftler werteten für die Studie Daten des Internetportals Lohnspiegel.de aus. Zwischen Anfang November 2020 und Ende Oktober 2021 beteiligten sich rund 57.000 Beschäftigte an der Online-Umfrage.

Der Tarifvertrag macht häufig den Unterschied

Eine Sonderzahlung vom Chef oder der Chefin zu Weihnachten: für Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben ist die Chance fast doppelt so hoch wie in Firmen ohne Tarifvertrag. Das Ergebnis überrascht die Forscher der Hans-Böckler-Stiftung kaum. Auch das statistische Bundesamt hatte das vor kurzem ermittelt und den Trend der letzten Jahre bestätigt. Dabei liegt die Tarifbindung im Osten deutlich unter der im Westen. Dort erhalten deshalb sogar nur 40 Prozent der Befragten ein Geldgeschenk von ihrer Firma. Befristet Beschäftigten steht es weniger zu als denen mit einem unbefristeten Vertrag.

Männer bekommen häufiger Weihnachtsgeld als Frauen

Von der Sonderzahlung zum Jahresende profitieren im Trend mit 54 Prozent mehr Männer als Frauen (50 Prozent). Dabei zeigen sich die Betriebe unterschiedlich spendabel. Es hängt von der Branche ab und dem Tarifvertrag. Einen hohen Weihnachtsbonus von 95 bis 100 Prozent eines Monatsgehalts bekommen Beschäftigte im Bankgewerbe, in der Süßwarenindustrie, in der chemischen Industrie, in der Druckindustrie, bei der Deutschen Bahn sowie in der Papier und Pappe verarbeitenden Industrie.

Bis zu 3.715 Euro Weihnachtsgeld

Die Studie kommt auf Beträge zwischen 250 Euro in der Landwirtschaft bis hin zu 3.715 Euro in der chemischen Industrie. Meist wird das Weihnachtsgeld als fester Prozentsatz vom Monatsentgelt berechnet. Der Vorteil: es wird in den Lohnrunden automatisch mit erhöht. Dabei überweisen viele Unternehmen einen Betrag auch wenn sie es laut Vertrag nicht müssten. Wenn das alle Jahre wieder geschieht, dann könnte daraus eine sogenannte betriebliche Übung werden. Die freiwillige Spende an Weihnachten wird zum Gewohnheitsrecht. Die Geldgabe kann dann nicht einfach gestrichen werden.