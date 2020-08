Warum es keine Corona-Tests bei Lkw-Fahrern gibt

Wenn Berufskraftfahrer aus einem Risikogebiet zurück nach Deutschland einreisen, besteht für sie weder eine Quarantäne-, noch eine Corona-Testpflicht.

Wer beruflich Waren befördert, ist ausgenommen

Das hat folgenden Grund: Wer beruflich Grenzen überschreiten muss, um Waren und Güter zu befördern ist davon ausgenommen. Das betrifft nicht nur Transporte auf der Straße, sondern auch auf der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug.

Einige Fahrer fordern regelmäßige Tests

Vor allem aus den gewerkschaftlich organisierten Kraftfahrerkreisen kommt deshalb nun Kritik: Auch sie hätten ein Infektionsrisiko, schließlich kämen sie beim Be- und Entladen der Waren oder auf Raststätten in Kontakt mit Einheimischen. Einige wünschen sich deshalb regelmäßige Corona-Tests für Berufskraftfahrer in Risikogebieten.

Arbeitgeber: Schutzvorkehrungen sind geeigneter

Der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung hingegen hält eine generelle Testpflicht für nicht sinnvoll. Um den Warenverkehr aufrecht zu erhalten, gilt für die Fahrer aus Risikogebieten keine Quarantänepflicht – und bis das Test-Ergebnis vorläge, seien diese bereits in Deutschland unterwegs. Wichtiger sei es, die geltenden Schutzvorkehrungen einzuhalten; vor allem auch in den belieferten Unternehmen.