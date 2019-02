Kaum Antworten bei EU-Sonderausschuss zu Geldwäsche-Skandalen

"Dazu kann ich nichts sagen." "Zu Details kann ich hier keine Stellung nehmen." "Das sind interne Vorgänge, die ich nicht kommentieren möchte." Stephan Wilken, Deutsche Bank

"Respektlose Informationsverweigerung"

Egal, ob die EU Parlamentarier zu den Geldwäsche-Skandalen "Panama-Papers", "Danske Bank" oder den "Cum Ex-Geschäften" etwas wissen wollten, der Geldwäschebeauftragte Stephan Wilken von der Deutschen Bank ließ die Fragen der Abgeordneten an sich abprallen. Ebenso unbeantwortet blieben Fragen zu Deutsche-Bank-Krediten an Trump-Firmen und staatliche russische Banken.

Selbst die simple Frage des Grünen EU-Parlamentarier Sven Giegold, wie viele Mitarbeiter aufgrund der zahlreichen Skandale entlassen wurden, ließ der Banker unbeantwortet.

"Es ist unfassbar, dass selbst einfachste Fragen aus dem EU-Parlament nicht beantwortet wurden. Das habe ich so noch nie erlebt. Das ist eine respektlose Informationsverweigerung!" Sven Giegold, EU Parlament, Bündnis 90/ Die Grünen

Nur zu einer allgemeinen Aussage ließ sich der Vertreter der Deutschen Bank hinreißen: Für Finanzkriminalität dürfe man als Bank nicht missbraucht werden. Davor müsse man sich schützen.

Schweigen auch beim Vertreter der Bankenaufsicht

Wie konnte es zu den Skandalen kommen? Warum fiel die Geldwäsche nicht auf? Handelt es sich um ein systemisches Versagen der Geldwäschekontrolle oder das Versagen einzelner? Durch die Ausführungen des Vertreters der deutschen Bankenaufsicht Jens Fürhoff wurden die Parlamentarier jedenfalls auch hier nicht schlauer:

"Unsere internen Ermittlungen kann ich hier nicht preisgeben." "Es hat Aktivitäten der BAFIN gegeben, … aber die sind nicht transparent." Jens Fürhoff, BAFIN

Dass die deutsche Finanzaufsicht BAFIN keine einzige konkrete Frage beantworten will, hält Giegold für eine vertane Chance, Vertrauen zurückzugewinnen.

"Dass die BAFIN nicht in der Lage ist, eine Analyse vorzulegen, halte ich für Staatsversagen." Sven Giegold, EU Parlament, Bündnis 90/ Die Grünen

Um diese Skandale geht es:

Geldwäsche Verdacht - Panama Papers

Bei der Auswertung der sogenannten "Panama Papers" stößt die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main im vergangenen Jahr auf Hinweise, dass die Deutsche Bank Kunden bei der Gründung von Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen geholfen hat. Die Konten sollen dazu gedient haben, Gelder aus Straftaten zu transferieren. Ende November 2018 durchsuchen 175 Ermittler die Geschäftsräume der Deutschen Bank in Frankfurt.

"Wir haben die Verdachtsmomente, dass die Gelder, die dann hinterher auf Konten der Deutschen Bank geflossen sind, aus Straftaten, insbesondere aus Auslands-Steuerstraftaten stammen." Nadja Niesen, Staatsanwaltschaft Frankfurt im November 2018

Geldwäsche Verdacht - Skandal Danske Bank

Die Deutsche Bank soll als Korrespondenzbank für die estnische Abteilung der dänischen Danske Bank rund 130 Milliarden Euro gewaschen haben. Bei der Deutschen Bank will man davon nichts wissen, man sei für die Überprüfung der Kunden nicht zuständig gewesen, sondern die Danske Bank. Im Jahr 2016 beendet die Deutsche Bank die Geschäftsbeziehung zur Danske Bank.

Cum-Ex-Skandal – Steuererstattung ohne Steuerschuld

Die Deutsche Bank musste im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen umstrittener "Cum-Ex"-Aktiendeals ein Bußgeld von vier Millionen Euro zahlen. Bei Cum-/ Ex-Geschäften geht es um das Hin- und herschieben von Aktienpaketen über Ländergrenzen hinweg, um in den Genuss von Steuererstattungen zu kommen, ohne dass zuvor Steuern gezahlt worden sind. Eine Gesetzeslücke hatte das ermöglicht. In Deutschland wurde das Steuerschlupfloch 2012 geschlossen.