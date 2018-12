Kaufland wirft Unilever-Marken aus den Regalen

Jetzt ist der Streit eskaliert: Kaufland wirft fast alle Marken von Unilever aus seinen Regalen. Nur noch Speiseeis von Langnese wird der Kunde künftig bei Kaufland in der Tiefkühltruhe finden. Aber ansonsten soll gelten: Statt Knorr-Suppen sollen die Kunden die von Maggi kaufen, statt Lipton-Tee zu Teekanne greifen und das Duschgel von Nivea bevorzugen statt das von Duschdas. Nicht zu vergessen: die Eigenmarken, mit denen Kaufland punkten will.

Bann erstreckt sich auf Osteuropa

Für Unilever geht es dabei nicht nur um die 660 Kaufland-Filialen in Deutschland; sondern obendrein soll sich der Bann auch auf ein halbes Dutzend Länder in Osteuropa erstrecken – und noch dazu unbefristet. Der Markenverband, der vor allem die Konsumgüterhersteller vertritt, hatte in letzter Zeit häufiger vor der Marktmacht der großen Supermarktketten gewarnt. Dieses Mal läuft es anders: Ein Einzelhändler wehrt sich gegen die aus seiner Sicht zu hohen Lieferantenpreise. Edeka und Nestlé hatten ihren Streit nach Monaten beilegen können.