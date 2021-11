Kauf-nix-Tag nach Black Friday: Mehr als reiner Konsumverzicht

Der Aktionstag Black Friday läutet die Weihnachtseinkaufsaison ein – und einen Konsumrausch: Zwar sind die Bilder von mit Einkaufstüten bepackten Menschen in vollen Einkaufszentren in der Corona-Krise weniger geworden, doch auch in der Pandemie arten die Tage rund um den Black Friday zu einem wahren Shopping-Exzess aus – zumindest online. Knapp 40 Prozent der Deutschen geben an, dass sie am Black Friday sehr wahrscheinlich etwas einkaufen. So die Zahlen des Statista Global Consumer Survey (GCS). Dagegen stemmt sich eine Bewegung, die ihre Ursprünge in Kanada hat.

Kauf-nix-Tag als Gegenpol zur Schnäppchenjagd

Der Kauf-nix-Tag ist ein Gegenentwurf zum Einkaufen bis zum Umfallen. Der Tag geht auf den Künstler und Aktivisten Ted Dave zurück. Im Jahr 1992 hatte er die Idee, den "Buy Nothing Day" ins Leben zu rufen – in der Stadt Vancouver. Der Ort ist kein Zufall: Die Stadt an der Westküste Kanadas gilt als Ursprung der internationalen Umweltbewegung. Zum Beispiel wurde hier auch die Umweltorganisation Greenpeace gegründet. Ein wichtiger Auslöser dafür war der hemmungslose Raubbau an den Urwäldern des Regenwaldes im "Brasilien des Nordens". Die Waldzerstörung zog viele Umweltaktivisten an und indirekt auch Kritiker des hemmungslosen Konsums.

Die Initiative des Künstlers Ted Dave: Plakate kleben. Ein Aufruf zu Konsumverzicht. Eine Kunstaktion in der Stadt Vancouver, die sich bis heute gehalten hat und viele konsumkritische Unterstützerinnen und Unterstützer gewonnen hat. Mittlerweile ist der Kauf-nix-Tag weltweit immer populärer geworden, auch in Deutschland. Die Idee: Wer seine Einkäufe um vierundzwanzig Stunden verschiebt, könnte in dieser Zeit sein Konsumverhalten bewusster hinterfragen.

Nachhaltiger Konsum hat in Deutschland Potential

Auch hierzulande machen sich viele Menschen Gedanken über ihre Kaufentscheidung. Und es werden immer mehr. Eine gemeinsame Umfrage der Marktforschungsinstitute IFAK, GfK und forsa aus dem Jahr 2020 zeigt: Knapp dreißig Prozent der Befragten finden es wichtig, dass die Unternehmen hinter der gekauften Ware sozial und ökologisch verantwortlich handeln. Tendenz steigend.

Statt Rabattschlacht: Kaufgewohnheiten entdecken

Dass der Tag auf den letzten Samstag im November fällt, ist kein Zufall. In den USA ist das kurz nach Thanksgiving, also dem Erntedank-Fest. Damit beginnt ein langes Einkaufswochenende. Es ist also durchaus schwierig, sich als einzelne Person dem Kaufrausch um sich herum zu entziehen.

Es geht darum, Kaufgewohnheiten zu entdecken, zum Beispiel: Muss mein Coffee-To-Go jeden Morgen auf dem Weg zur U-Bahn wirklich sein? Oder gehe ich lieber fünfzehn Minuten früher los und trinke ihn entspannt an der Theke? Vielleicht ein guter Vorsatz für die Zeiten nach der Corona-Pandemie. Unnötiges und Überflüssiges soll man so leichter ablegen können.

Kritik am Kauf-nix-Tag: Einfach nicht kaufen ist auch keine Lösung

Doch man kann auch hier hinterfragen: Warum nicht am Kauf-nix-Tag ganz bewusst einkaufen? Zum Beispiel nur in Geschäften, die fair gehandelte Produkte verkaufen oder gar ihre Gewinne teilweise in soziale Projekte reinvestieren? Vom kompletten Verzicht können schließlich auch umweltpolitisch und gesellschaftlich sinnvolle Geschäftsideen nicht wachsen. Auch ein Kauf-bewusst-Tag könnte ein gesellschaftspolitisches Zeichen gegen unfaire Herstellungsbedingungen und die zerstörerische Konsumwelt setzen.

Gerade in der Corona-Krise bleiben viele Menschen in der Vorweihnachtszeit ohnehin den großen Shopping-Centern, Supermärkten und Boutiquen fern. Doch auch zuhause auf der Couch, mit dem Smartphone in der Hand, soll uns der Kauf-nix-Tag an den Konsumwahn erinnern und ein Statement setzen – für ein bewussteres Einkaufen.