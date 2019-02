Kathrein verkauft an Ericsson: Damit müssen Mitarbeiter rechnen

Wer in Deutschland Radio hört, fernsieht oder mit dem Smartphone im Internet surft, tut das sehr oft über Antennen von Kathrein. Jetzt verkauft das 100 Jahre alte bayerische Familienunternehmen sein Kerngeschäft mit den Mobilfunk-Antennen an den schwedischen Netzwerkausrüster Ericsson. Diese Sparte mit 4.000 Mitarbeitern an mehr als 20 Standorten weltweit erwirtschaftet den größten Teil des Umsatzes von Kathrein.

Was aus dem restlichen Unternehmen werden soll, ist noch offen. Bei Kathrein selbst bleiben nur rund 350 Mitarbeiter.

"Mitarbeiter müssen keine Angst haben"

Im Gespräch mit dem BR versucht Joakim Sorelius, der Entwicklungschef von Ericsson, die Sorgen der Beschäftigten, die zu den Schweden wechseln sollen, zu zerstreuen.

"Die Beschäftigten in Bayern müssen definitiv keine Angst haben. Unsere Absicht ist, alle Mitarbeiter von Kathrein in Ericsson zu integrieren." Joakim Sorelius, Ericsson-Entwicklungschef

Insbesondere seien die etwa 250 Antennen-Spezialisten am Standort Rosenheim für das Unternehmen "sehr wichtig", so Sorelius. Ericsson wolle mit der Übernahme noch mehr Technologie selbst entwickeln, anstatt auf externe Partner angewiesen zu sein.

Ericsson will mit Kathrein Mobilfunkstandard 5G ausbauen

Auch Kathrein betont, dass sich die Mitarbeiter wegen der Übernahme keine Sorgen machen müssten.

"Zunächst ist wichtig, dass der Technologiestandort Rosenheim erhalten bleibt. Also das, was Kathrein ausmacht: Innovationskraft. Die wird auch weiterhin hier sein. Es geht einfach an Ericsson über." Anton Meier, Pressesprecher von Kathrein

Ericsson will die von Kathrein erworbene Technik für den Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G nutzen, der auch für das autonome Fahren eine Rolle spielen wird.

Der Betriebsrat sieht Ericsson-Deal als Chance

Kathrein wird nach dem Verkauf unter anderem noch das Geschäft für Rundfunk- und Satellitenantennen bleiben. Seit dem überraschenden Tod von Anton Kathrein häuften sich zuletzt die Einschnitte. Der Betriebsrat sieht den Verkauf an Ericsson jedoch als Chance.

"Die Belegschaft hat einen extrem starken Zusammenhalt und das ist für mich ein Punkt, wo ich sag, ja eine Weiterführung bei einer anderen Firma ist definitiv besser, als wie vielleicht unter wirtschaftlich schlechten Situationen schlechter zu fahren." Markus Unterleitner, Betriebsratsvorsitzender von Kathrein