Kassenloses Einkaufen im Supermarkt: Datenschützer besorgt

Einkaufen ohne Kasse, das geht mittlerweile auch in Deutschland. Vor wenigen Tagen hat – in Köln - der erste Supermarkt eröffnet, der die neue Technik nutzt. Doch die sehen Datenschützer skeptisch.

Jede Bewegung des Kunden wird registriert

Um das kassenlose Einkaufen möglich zu machen, muss jede Bewegung des Kunden genau erfasst werden – wenn dieser beispielsweise ein Glas Marmelade direkt in die Tasche steckt. Die Frage ist, wie das geschieht und was gespeichert wird. Denn es kann über Sensoren und Kameras ein genaues Profil über das Einkaufsverhalten eines Kunden erstellt werden. In chinesischen Pilotprojekten werde dabei auch mit Gesichtserkennung gearbeitet.

Datenschützer befassen sich mit kassenlosem Einkaufen

Das sei mit unserem Verständnis von Persönlichkeitsschutz nicht vereinbar, sagte Hamburgs Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs der Lebensmittelzeitung. Demnach befasst sich derzeit auch die Datenschutzkonferenz, das Austausch-Gremium der Aufsichtsbehörden, mit der Problematik.

Wenn dem Verbraucher klar ist, welche Daten von ihm erfasst werden, und er dem ausdrücklich zustimmt, steht aus Sicht von Datenschutzexperten dem kassenlosen Einkaufen aber grundsätzlich nichts im Weg.

Bei dem Markt in Köln, wo dies hierzulande erstmals möglich ist, müssen die Kunden nach Angaben des Betreibers Rewe vor dem Einkauf mit einer App einchecken und der Erfassung zustimmen. Dabei finde aber keine Gesichtserkennung statt. Auch könne das System den Kunden beim nächsten Einkauf nicht wiedererkennen, heißt es.

Vorbild für Aldi und Tesco: Amazon Fresh

ln London testet Aldi in einem nicht genannten Supermarkt das Bezahlen ohne Kasse. Vorbild ist der Onlinehändler Amazon. Man sei immer bestrebt, neu zu definieren, was es bedeute, ein Discounter zu sein, und die in diesem Test verwendete Technologie werde ihnen eine Fülle von Erkenntnissen liefern, meint der Chef von Aldi in Großbritannien und Irland, Giles Hurley. Aktuell prüfen Mitarbeiter des deutschen Handelskonzerns die Technologie, in einem weiteren Schritt dann auch Kunden, wie es heißt. Auch der britische Konkurrent Tesco lässt bereits an seinem Hauptsitz kassenlose Geschäfte von Mitarbeitern testen und setzt dabei auch auf die Technik von Amazon.

Der Onlinehändler hatte im März in London unter dem Namen Amazon Fresh erstmals in Europa ein Geschäft ohne Kasse eröffnet. In den USA hat der Online-Handelsriese inzwischen gut zwei Dutzend solcher Läden, die dort Amazon Go heißen.