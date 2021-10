BR24Drangeblieben: Kassenbon-Pflicht - ein Beleg für die Tonne?

Anfang letzten Jahres war es eines der großen Aufreger-Themen in Deutschland: die für 2020 neu eingeführte Bonpflicht im Handel. Diese bedeutet, dass im Einzelhandel bei allen Vorgängen an elektronischen Kassen Belege ausgegeben werde müssen. Aus Protest präsentierten daraufhin einige Bäckereien in ihren Schaufenstern einen Wust liegen gebliebener Kassenzettel. Kundinnen und Kunden liefen Sturm gegen die vermeintliche Papierverschwendung.

Doch die Kritik an der Bonpflicht, teilweise aus der eigenen Partei, ließ die Kanzlerin kalt. Diese begründete ihre Haltung damit, dass der Staat nicht sehenden Auges akzeptieren könne, dass dem Staat Milliarden Steuereinnahmen verloren gingen.

300.000 Kilometer Länge an ausgedruckten Kassenbons

Und so drucken z.B. Bäckereien aufgrund der neuen Regelung seit nunmehr fast zwei Jahren bei jedem Verkauf - und sei es nur eine Semmel - automatisch einen Bon aus. Selbst dann, wenn der Kunde diesen gar nicht will. Das hat zur Folge, dass die allermeisten ausgedruckten Belege postwendend im Papierkorb landen. Für viele Verbraucher ein Unding, nicht zuletzt wegen des Papiermülls, der sich im Laufe der Zeit ansammelt: Denn mit Einführung der Bonpflicht verzeichnet der bayerische Einzelhandel allein im Einzelhandel mehr als 300.000 Kilometer zusätzliche Länge an Kassenbons pro Jahr.

Jetzt allerdings, nach über einem Jahr, ist in der Öffentlichkeit das Thema Kassenbon-Pflicht aus dem Blickpunkt geraten. Auch wegen der Corona Pandemie, meint Bernd Ohlmann vom bayerischen Handelsverband. Kunden und Händler hätten sich an die Bonpflicht gewöhnt. Doch nach wie vor hält Uhlmann das Ganze für vollkommen überflüssig: "Alle Leute reden von Klimawandel, alle reden von Nachhaltigkeit, von Abfallvermeidung und gegen meinen ausdrücklichen Wunsch wird mir trotzdem ein Bon ausgedruckt, weil es ebenso vorgeschrieben ist. Das ist absurd. Und da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln."

Vermeidung von Papiermüll kommt den Händlern teuer

Um dem Thema Umweltschutz etwas gerecht zu werden und gleichzeitig die Bon-Pflicht zu erfüllen, haben Bäckereien und Konditoreien umgedacht: statt auf schädliches Thermopapier wird die Kaufsumme jetzt auf normales Papier gedruckt. Doch das ist teurer, klagt Helmut Meyer, Mitinhaber einer Münchner Bäckerei. Denn mehr Abfall bedeute deutlich höhere Kosten. Und ob mit der Bonpflicht der Steuerbetrug eingedämmt werden kann, bezweifelt Meyer und verweist auf Italien:

"In Italien müssen die Kunden diesen Beleg mitnehmen. Wenn da draußen ein Finanzbeamter steht, also vom Zoll, und die haben den nicht, dann gibt's Strafen, auch für die Kunden. Nur so wird es ja irgendetwas bringen. Und bei uns ist's natürlich wieder so: wir müssen den Ausdruck anbieten und der Kunde muss ihn aber nicht nehmen." (Helmut Meyer, Bäckerei-Mitinhaber)

Das Bundesfinanzministerium verweist schriftlich darauf, dass eben der verpflichtende Ausdruck entscheidend ist und nicht, ob der Kunde den Beleg mitnimmt. Wörtlich schreibt das Ministerium:

"Ohne eine Belegausgabepflicht könnte der Steuerpflichtige vor Eingabe des Geschäftsvorfalls in das elektronische Aufzeichnungssystem seinen Kunden fragen, ob ein Beleg notwendig ist. Verneint dieser, könnte der Steuerpflichtige den Umsatz an der Kasse vorbei tätigen, ohne dass der Geschäftsvorfall vom elektronischen Aufzeichnungssystem erfasst wird. Ohne eine Belegausgabepflicht würde der Finanzverwaltung somit ein wesentliches Mittel für einen effizienten Steuervollzug aus der Hand genommen." (Aus einer Erklärung des Bundesfinanzministerium)

Weniger Steuerhinterziehung dank Kassenbon-Pflicht?

Es gebe keine Schätzungen, inwieweit Steuerhinterziehungen bisher durch die Bonpflicht vermieden worden sind, so das Finanzministerium. Zum Umweltaspekt, wegen der vielen gedruckten Kassenbelege, heißt es aus Berlin, auch ein elektronischer Kassenbeleg, der auf das Smartphone des Kunden übertragen wird, sei ja erlaubt.

Und das Ministerium macht klar: Egal, ob wir Kunden nun einen Kassenzettel wollen oder nicht, der Händler muss ihn weiterhin erstellen. Überlegungen, irgendetwas an der jetzigen Regelung zu ändern, gebe es jedenfalls nicht.