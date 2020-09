Kassenärzte fordern Corona-Strategie

Kassenärzte: Anlassbezogen testen

Zu einer wirksamen Strategie gehöre mehr, als möglichst vielen Menschen Wattestäbchen in Mund und Nase zu stecken, betonte KBV-Chef Gassen. Vielmehr sei es notwendig anlassbezogen zu testen. Vor allem Risikogruppen wie medizinisches Personal in Praxen und in Krankenhäusern sollten hier im Fokus stehen. Es müsse sichergestellt werden, dass im Winter die Regelversorgung von akut und chronisch Kranken gewährleistet bleibe, so der KBV-Chef.

Honorarverhandlungen festgefahren

Verärgert zeigt er sich über die aktuellen Honorarverhandlungen mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Die Kassen fordern eine Nullrunde für 2021, die KBV eine Erhöhung des sogenannten Orientierungswertes um drei Prozent. Diese Kennziffer bestimmt maßgeblich die Honorare für ärztliche und psychotherapeutische Leistungen. Die Fronten sind verhärtet. Die Gespräche wurden Mitte August unmittelbar nach dem Beginn abgebrochen. Vor dem Hintergrund der Leistungen der Ärzteschaft in der Pandemie sei die Verweigerungshaltung der Kassen ein Affront, heißt es von der KBV. Immerhin seien sechs von sieben Covid-Patienten ambulant behandelt worden. Die niedergelassenen Ärzte hätten damit nicht nur die Patienten entlastet, sondern auch die Krankenhäuser. Das habe den Krankenkassen viel Geld gespart.